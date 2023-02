Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Torregrosa denuncia el daño irreversible del "solo sí es sí"

jueves 02 de febrero de 2023 , 13:08h

La portavoz destaca que el nuevo Instituto de Artes Escénicas y Musicales garantizará actividades a lo largo de toda la comunidad autónoma abarcando disciplinas artísticas que hasta ahora no se contemplaban

La portavoz del PP de Andalucía, Maribel Torregrosa, ha destacado la labor del Gobierno de Juanma Moreno para llevar la cultura a todas las provincias de Andalucía y abarcar todas las disciplinas artísticas en un esfuerzo sin igual por parte de la Junta, que este año ha presupuestado un 12,5% más que en el último presupuesto aprobado, es decir, más de 220 millones para cultura, destinándose a la misma casi uno de cada dos euros del total del presupuesto de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.“La cultura, el patrimonio y las expresiones artísticas son un legado del pueblo andaluz como parte de la humanidad y desde el Partido Popular siempre vamos a estar protegiéndolo y fomentándolo, por eso valoramos de forma positiva que el Gobierno de Juanma Moreno fomente el acceso y la participación de la ciudadanía en la vida cultural andaluza y en el patrimonio histórico, así como impulsar el propio sector cultural contribuyendo al desarrollo económico y de generación de empleo gracias a ese talento, creatividad y recursos patrimoniales tan ricos que tiene Andalucía”.Torregrosa ha explicado que dentro de estos objetivos se enmarcará el nuevo Instituto de Artes Escénicas y Musicales de la Agencia de Instituciones Culturales, que va a garantizar que las actividades lleguen a todas las provincias andaluzas y abarquen todas las disciplinas artísticas, ya que la Red de Teatros Públicos sólo se centraba hasta ahora en una parte de las artes escénicas.“Con este Instituto de Artes Escénicas y Musicales se va a lograr un apoyo equitativo a todos los sectores de las artes escénicas, dándole mayor alcance geográfico a sus programas, y consolidando el sector profesional ya establecido y el emergente, además de facilitar a todos los pueblos y ciudades de Andalucía que puedan disfrutar de estas actuaciones culturales cerca de sus lugares de residencia”. Para la portavoz popular, “la cultura es también una herramienta de cohesión social y territorial, por lo que también requiere de nuestro mayor compromiso”.

Además, la portavoz ha destacado la “buena gestión” del departamento de Cultura para conseguir una “optimización” de los recursos y la “colaboración” con los municipios y compañías para “dar una respuesta a esa demanda de actividades culturales de los andaluces de la manera más uniforme posible”.

DAÑOS IRREVERSIBLES

La portavoz popular ha lamentado también que los daños que ha provocado los errores de la Ley del Sólo Sí es Sí “ya están hechos y son irreversibles”. “No tienen vuelta a atrás, pero sí podemos frenarlo modificando lo que no está funcionando de la normativa”, ha indicado.

“Si el Gobierno de España decide corregir los errores de la ley, será algo positivo para todos, y desde nuestra formación nos alegramos y lo apoyamos, pero es necesario actuar cuanto antes, para que no se siga dando el daño social que ha provocado esas revisiones de sentencias que ha beneficiado a más de 300 agresores sexuales en España hasta el momento, más de 60 de ellos en Andalucía; hay que corregirlo cuanto antes para garantizarles a las mujeres que estamos con ellas”.

“La sociedad está unida en torno a la protección a las mujeres y no podemos ser los partidos los que dividamos; si la ley tiene errores, como ha quedado evidente, tenemos que unirnos y corregirlo, no mantener una actitud de cabezonería”, ha explicado, añadiendo que “la sociedad quiere unión y acuerdo, y ese es el lugar donde van a encontrar al PP, desde la lealtad institucional y con la mano tendida para ser útiles a la ciudadanía”.