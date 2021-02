Economía Trading: Primeros pasos hacia el mundo de la inversión miércoles 17 de febrero de 2021 , 12:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ser trader es una profesión que, sin ser absolutamente nueva, sí que está viéndose popularizada en los últimos años gracias a internet, que ha facilitado tanto los conocimientos como las herramientas para ejercerla. ¿Pero qué es ser trader? ¿Qué es el trading? El trading es la negociación en el mercado de valores o divisas, y es una actividad que se puede realizar de modo independiente, tanto para la gestión del propio capital, como del aportado por clientes. Para ser trader hace falta tener una formación sólida como la que ofrecen algunas plataformas disponibles en internet, pero también es algo al alcance de otras personas que no la tienen, y es lo que se conoce como copy trading, que permite copiar automáticamente las posiciones abiertas y gestionadas por otras personas seleccionadas. De este modo, ha surgido ya un nuevo desarrollo de la actividad bursátil, basado en lo que se denominan "carteras basadas en personas" o "carteras de señales". Las primeras toman como referencia los fondos de inversión de otros profesionales, mientras que en el segundo se apuntan otras claves. Todos conocemos que lo que se compra y vende en bolsa son acciones, pero hay otros mercados que son mucho más rentables a corto plazo, como el trading de forex, en el que se opera con divisas. Es, como cuando cambias moneda para ir a otro país, pero sin moverte de casa. Supongamos que compras dólares con tus euros, y luego los vendes en yenes, y posteriormente, con ellos vuelves a comprar euros. Toda esa operativa la puedes hacer en una jornada, y obtener un beneficio gracias a esas transacciones si sabes aprovechar el momento de mayor demanda de la divisa en cuestión. Este mercado funciona 24 horas al día durante cinco días a la semana, y sus principales puntos son Sidney, Tokio, Londres y Nueva York, por lo que cuando uno está abriendo, el otro está cerrando, y así, siempre está operativo, desde las nueve de la noche del domingo, hasta el viernes siguiente a la misma hora. Estos mercados tienen unas características muy especiales que los hacen especialmente atractivos por los grandes beneficios que pueden producir si se trabaja con inteligencia bursátil y nervios de acero, porque son muy volátiles, pero también eso es lo que logra una mayor rentabilidad derivada de las fluctuaciones. Por eso es importante la formación que ofrecen algunas plataformas, de tal modo que aprendamos a administrar el riesgo. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que hay un gran control legislativo sobre esta actividad para proteger a los inversores y mantener la transparencia de los mercados financieros. De este modo, cuando operamos con dólares y euros, por ejemplo, hemos de tener en cuenta las regulaciones propias de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y las decisiones del Banco Central Europeo. Ni que decir tiene que hay que prestar mucha atención a aspectos tales como la política en general y la económica en particular, a la hora de comenzar a operar en este tipo de mercados, puesto que cualquier decisión –o incluso especulación sobre ella- puede influir en la cotización y apuntarnos el mejor momento para comprar o para vender. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

