Capital La Biblioteca Central José María Artero reabre mañana las salas de estudio 24/7 miércoles 17 de febrero de 2021 , 07:41h El horario será de lunes a domingo, de 9 a 14 horas y de 15 a 18 horas, con limitaciones de aforo y máximas medidas de seguridad El Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería reabrirá al público a partir de mañana, miércoles, 17 de febrero, las salas de estudio 24/7 de la Biblioteca Central José María Artero. Ante la reducción de la tasa de incidencia del Covid, las salas de estudio volverán a estar disponibles, con limitaciones y restricciones. El horario será de lunes a domingo de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (festivos incluidos). Las salas de estudio son un servicio muy demandado, especialmente por los estudiantes, y su puesta en servicio de nuevo supondrá un alivio para los jóvenes que preparan sus exámenes en la Biblioteca Central José María Artero. La apertura desde mañana de las salas de estudio 24/7 se suman al servicio de préstamo que desde hoy, martes, está de nuevo en funcionamiento en la Red de Bibliotecas Municipales de Almería. El nuevo horario de apertura de las Bibliotecas de la Red de Municipal para el servicio de préstamo esel siguiente: en la Biblioteca Central José María Artero, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, ampliado, como se ha dicho antes, para las salas de estudio 24/7. En el caso de los barrios, el horario es, de nuevo, de 9.00 a 14.00 horas y solo en días laborables, siendo el lunes para la Biblioteca de Cabo de Gata, el martes para La Chanca, el miércoles en El Alquián y los jueves para la que se encuentra en el barrio de Los Ángeles. Así lo ha establecido el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, en relación a las nuevas medidas para la contención de la transmisión de la Covid-19 establecidas para el municipio de Almería, según la Resolución de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la Covid-19.

