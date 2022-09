Sucesos Trafico ilegal de medicamentos en Almería martes 13 de septiembre de 2022 , 09:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil detiene a dos personas que transportan en la furgoneta en la que viajan por la autovía A7 cerca 9000 dosis de un supuesto medicamento. La Guardia Civil de la Comandancia de Almería interviene cerca de 9000 sobres de ibuprofeno 600 mg durante un dispositivo preventivo. El vehículo viaja por la A7 a la altura del paraje La Ballabona, término municipal de Huércal-Overa (Almería), en la actuación son detenidos los dos ocupantes del vehículo como autores de un delito contra la salud pública, por tráfico de medicamentos. Esta intervención es el resultado de las diferentes inspecciones preventivas, que realiza la Guardia Civil de la Comandancia de Almería en el desarrollo de sus diferentes funciones durante la prestación de los servicios de seguridad ciudadana que se establecen en el control de las vías de circulación. Esta actuación se inicia cuando una patrulla de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería que presta servicio en la autovía A7, a su paso por el término municipal de Huércal-Overa (Almería), advierte movimientos evasivos de una furgoneta al detectar el vehículo policial, lo que motiva al personal de la Guardia Civil a indicar a su conductor que se detenga. Una vez identificados los dos ocupantes de la furgoneta, se les solicita que abran la parte trasera, obteniendo una negativa ya que solamente transportan material de baño, aportando sus facturas, reiterando la indicación, acceden, momento en el que los agentes localizan entre cajas de grifería, bicicletas y un ciclomotor, numerosos paquetes que contienen sobres de ibuprofeno 600mg, no pudiendo aportar elementos que pongan de manifiesto su procedencia legal, por lo que, debido a riesgo que puede suponer para la ciudadanía la circulación de estos productos, se procede a su intervención y detención de los ocupantes como autores de un delito contra la salud pública. Como resultado de esta actuación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería interviene en Huércal-Overa (Almería) cerca de 9000 sobres de ibuprofeno 600mg, durante la inspección del vehículo donde los transportaban y detiene a dos varones, vecinos de EL Ejido (Almería), como autores de un delito contra la salud pública por tráfico de medicamentos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en el marco de la misma. Las diligencias instruidas junto con los detenidos y el material intervenido se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de los de Huércal-Overa (Almería). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.