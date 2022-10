Es una información de noticiasdealmeria.com Deportes Ampliar TRAP ALMERÍA fomenta el deporte del tiro al plato en Almería lunes 10 de octubre de 2022 , 20:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia noticiasdealmeria.com Inicia su andadura TRAP ALMERÍA, marca organizadora de eventos de tiro al plato, cuyos principales objetivos son fomentar y visibilizar este deporte minoritario, así como hacer que los deportistas almerienses de tiro al plato consigan posicionar a la provincia como un referente en este deporte. Este fin de semana dio comienzo la primera prueba del I Circuito de Invierno organizada en el Club de Tiro las Palomas (El Ejido). El evento se desarrolló sin incidencias, dentro de los tiempos marcados y sin ninguna baja entre los tiradores invitados. TRAP ALMERÍA, en su afán de fomentar los hábitos de vida saludables, entregó a cada deportista una bolsa con fruta y frutos secos, entre otros obsequios. La competición se celebró en la modalidad reina de este deporte, Foso Olímpico, a 125 platos. Entre los 24 tiradores en competición, destacan Manuel Muñoz (118+2), Juan Ángel Durango (118+1) y Francisco Manrubia (117+3), campeón, subcampeón y tercer clasificado, respectivamente. El buen ambiente y las ganas de mejorar en este deporte por parte de los deportistas, motivan y afianzan el movimiento emprendido por TRAP ALMERÍA, la cual pretende continuar con eventos de calidad que potencien y ayuden a que el tiro al plato ocupe un puesto de referencia entre los deportes almerienses. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.