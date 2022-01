Deportes Tras dos años vuelven los deportes de equipo a los JDM jueves 27 de enero de 2022 , 16:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes presenta las competiciones de baloncesto, balonmano, voleibol y fútbol-sala, donde participarán 3.300 escolares, acompañado de los delegados provinciales Los deportes de equipo saltarán de nuevo a la cancha de los Juegos Deportivos Municipales de Almería mañana, viernes, con voleibol, para continuar, la siguiente semana con baloncesto, balonmano y fútbol-sala. Tras dos años en el banquillo como consecuencia de la pandemia, más de 3.300 niños y jóvenes volverán a disputar partidos en la principal competición del deporte base de Almería. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha presentado hoy las competiciones de las cuatro disciplinas acompañado por los delegados provinciales de las federaciones andaluzas: José Cara, delegado provincial de la Federación de Baloncesto; Juan Docio, delegado provincial de Voleibol; Ana Belén Ruiz, delegada provincial de Balonmano; y Juan Enrique Cruz, delegado provincial de Fútbol-Sala. Segura ha manifestado que “el objetivo principal del Patronato Municipal de Deportes de Almería es la promoción del deporte base que desarrollamos, principalmente, a través de las escuelas deportivas municipales y los juegos deportivos municipales. Lo hacemos desde el convencimiento de los valores positivos de su práctica, tales como el compañerismo, liderazgo, esfuerzo, respecto a los demás, etc.”. Esta frase la desarrolla asegurando que “antes de la pandemia, en el curso 2018-19 participaron más de 8.500 niños y jóvenes en los Juegos Deportivos Municipales, que al año siguiente tuvo que suspender los deportes colectivos y sólo se han celebrado en las dos últimos temporadas competiciones individuales”. Por último, concluye que “en la actual edición, la número 37, se celebrarán 25 disciplinas deportivas, y de ellas el baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol-sala son los que reúnen prácticamente la mitad de los participantes”. Siempre pendientes de las recomendaciones sanitarias, con mascarillas, sin usar el vestuario y autorización para que haya público en las gradas, este fin de semana se retomarán las actividades colectivas con el voleibol y la semana que viene con baloncesto, balonmano y fútbol-sala. En la etapa prepandémica la cifra podía llegar a los 4.500 entre los cuatro deportes, “pero en las actuales circunstancias hay que estar más que satisfechos con esos 3.300 participantes”. Los datos iniciales reflejan que en voleibol participarán 105 equipos y 1.200 jugadores; el baloncesto reunirá a 90 equipos y 1.200 jugadores; el balonmano cuenta con 44 equipos y 540 jugadores; y el fútbol-sala, 42 equipos y 450 jugadores. Colaboración con federaciones Los delegados provinciales se mostraban especialmente ilusionados con el regreso de sus disciplinas a la competición municipal. José Cara, delegado provincial de Baloncesto, ha manifestado que “la pandemia nos ha golpeado más que a los deportes individuales. No podíamos seguir un año más sin competir. Es importante que los niños y niñas jueguen, y que a los padres se les quite el miedo, vuelvan a permitir que sus hijos practiquen deporte y poco a poco vuelva la normalidad. El deporte federado es seguro”. Por su parte, Juan Docio, delegado provincial de Voleibol, ha señalado que “la reanudación ha supuesto un trabajo complejo, pero estoy seguro que entre todos lo sacaremos adelante. El proceso de formación académica de los niños y niñas debe ir acompañado de la formación pedagógica que aporta el deporte y por eso es importante que hagan deporte. Debemos vencer la pandemia jugando”. Ana Belén Ruiz, delegada provincial de Balonmano, ha profundizado en los valores de los Juegos Deportivos Municipales. “Los JDM son el pulmón del deporte base, la semilla de la práctica deportiva para que los chavales puedan llegar a la élite. Por eso, quiero agradecer al Patronato Municipal de Deportes su esfuerzo para que se puedan celebrar este año las competiciones de los deportes colectivos”. Por último, Juan Enrique Cruz, delegado provincial de Fútbol-Sala, asegura que “el deporte ayuda a su educación. Lo mejor de los Juegos Municipales es que es una competición centrada en los niños y las niñas, donde la misión no es ganar, sino que aprendan los valores del deporte, disfruten y practiquen deporte”. Con esta ilusión siguen avanzando en sus diferentes disciplinas los JDM. Ahora entran en juego los cuatro deportes colectivos más numerosos. La celebración de los Juegos Deportivos Municipales es la mejor victoria del deporte base almeriense contra la pandemia del Covid. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

