Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Tras la exhibición del debut, España busca ante Alemania pasar a octavos en Qatar 2022 viernes 25 de noviembre de 2022 , 14:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con todos los partidos de la primera jornada de la fase de grupos completados, la selección española ha dado un puñetazo en la mesa y se postula como una de las favoritas a la victoria final. España llega al partido contra Alemania (domingo a las 20h) con la moral muy alta después de haber barrido del mapa a Costa Rica a base de goles. El 7-0 no es sólo el mejor debut de La Roja en un mundial, también es el mejor resultado conseguido por la selección en un partido de fase final de Copa del Mundo. Una actuación impecable desde cualquier punto de vista, que ha reforzado a todo el equipo y al entrenador, con hasta seis jugadores capaces de marcar para España - Ferrán Torres, el único que hizo doblete. Si a ello le sumamos la pifia alemana en su primer partido, frente a Japón, no extraña que España sea la gran favorita a finalizar el Grupo E en primera posición, así como ligera favorita de cara al partido que la enfrentará con la selección germana si nos guiamos por las cuotas de apuestas España Alemania La mejor tarjeta de visita, la de España Aunque ha habido debuts convincentes de algunas de las principales favoritas; como Francia ante Australia, Inglaterra con Irán o Brasil ante Serbia, lo que va de mundial se ha caracterizado por las sorpresas negativas, sobre todo la de Alemania y la de Argentina. Ambas selecciones empezaron ganando sus partidos… y terminaron perdiendo por 2 a 1. Ninguna ha mostrado una superioridad tan manifiesta como la de España, y ahora la ambición de la selección entrenada por Luis Enrique debe pasar por asegurarse la primera plaza del grupo y facilitar el cruce en octavos de final. Las credenciales presentadas ante los costarricenses invitan al optimismo. Pese a que Brasil sigue siendo la favorita número 1 para el triunfo final en Qatar 2022, tras el debut España se ha puesto al mismo nivel que Inglaterra y Francia, con cuotas en torno a 7,5 euros por euro; siendo estas tres las principales selecciones que están al acecho en caso de que la canarinha falle, de acuerdo con las mejores casas de apuestas al mundial. Una Alemania al borde del abismo El del domingo será un partido de enorme presión para la selección alemana, que se la juega a una carta. Se enfrentan a lo que sería una auténtica debacle para el país, quedar fuera de la competición a las primeras de cambio por segunda vez consecutiva. Les ocurrió en Rusia 2018, y se repetirá en Catar si pierden ante La Roja. Alemania deberá ir con todo para lograr la victoria, el único resultado con el que podrá depender de sí misma de cara al pase a octavos de final, y con el que todavía hay opciones de que los alemanes terminen primeros de grupo. Para pasar de fase podría valerles el empate, cierto, pero en tal caso ya no dependerán de sí mismos. De hecho, se da la circunstancia de que ahora los nipones tienen mayores opciones que los germanos de pasar e incluso acabar como primeros de grupo, sin duda aupados por el 2-1 del debut entrambos. No obstante, ambas selecciones cuentan con muchas menos papeletas de conseguirlo que La Roja. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.