Trastornos del sueño: tipos, causas y 5 síntomas Aunque los trastornos del sueño no constituyen una patología de especial gravedad, las implicaciones que acarrean tienen un serio impacto en la calidad de vida de la persona afectada. Estos trastornos pueden aparecer a cualquier edad, pero suelen ser más frecuentes entre las personas mayores, siendo aconsejable estar atentos a cambios en sus rutinas de sueño para evitar riesgos y detectar si detrás de los problemas de sueño existen otras patologías. Desde Qida, María Torres Torrillas y María Gaos de Teresa, expertas en atención domiciliaria a personas mayores, nos brindan información interesante sobre los tipos de trastornos de sueño, sus causas y síntomas. ¿Qué tipos de trastornos del sueño existen? Las expertas de Qida nos hablan sobre la diversidad de trastornos del sueño que existen, de sus posibles orígenes y de la importancia de la atención y seguimiento de calidad de cada persona para detectarlo. Aunque existe una gran variedad de trastornos del sueño y de origen muy variado, estas pueden agruparse en: Insomnio

Hipersomnia

Narcolepsia

Ronquido y apneas del sueño

Síndrome de las piernas inquietas (SPI)

Sonambulismo

Trastorno conductual del sueño MQR (TCSM)

Trastorno de Movimiento Periódico en las Piernas (TMPP) El origen de este tipo de trastornos es muy variado y puede deberse a diferentes causas, si bien que una persona de más de 70 años sin patologías se despierte varias veces a lo largo de la noche no tiene por qué ser un indicio de enfermedad. ¿En qué síntomas nos tendríamos que fijar entonces? 5 síntomas habituales de los trastornos del sueño Las especialistas nos señalan estos cinco factores como síntomas más destacados de los trastornos del sueño: Dificultad para conciliar el sueño.

Despertar de madrugada y no poder volver a dormir.

Agotamiento físico y bajo rendimiento.

Somnolencia a lo largo del día.

Dificultades para afrontar las rutinas y obligaciones diarias. Unos factores que se amplían si nos detenemos a estudiar cada uno de los principales tipos de trastornos del sueño: El insomnio tiene como principales síntomas la dificultad para conciliar el sueño y la interrupción de este a lo largo de la noche;

tiene como principales síntomas la dificultad para conciliar el sueño y la interrupción de este a lo largo de la noche; La hipersomnia se identifica por un incremento de las horas de sueño en más de un 25% de lo habitual;

se identifica por un incremento de las horas de sueño en más de un 25% de lo habitual; La narcolepsia por numerosos e incontrolables episodios de sueño durante el día;

por numerosos e incontrolables episodios de sueño durante el día; La apnea por ronquidos ruidosos y pausas en la respiración mientras se está durmiendo.

por ronquidos ruidosos y pausas en la respiración mientras se está durmiendo. El sonambulismo por caminar y hablar en estado de semiinconsciencia

por caminar y hablar en estado de semiinconsciencia El síndrome de las piernas inquietas , muy común, viene acompañada de una sensación de hormigueo en las extremidades inferiores, además de movimientos espontáneos e incontrolables.

, muy común, viene acompañada de una sensación de hormigueo en las extremidades inferiores, además de movimientos espontáneos e incontrolables. El trastorno conductual del sueño MOR (TCSM) se caracteriza por la parálisis de algunas partes del cuerpo.

se caracteriza por la parálisis de algunas partes del cuerpo. El trastorno de movimiento periódicos en las piernas (TMPP) tiene como síntoma el movimiento inconsciente de las piernas. ¿Cuáles son las causas? Entre las principales causas de los trastornos del sueño en personas mayores, las expertas de Qida destacan: Los cambios en los ciclos vitales o reloj interno de nuestro cuerpo.

Enfermedad de Alzheimer.

Insuficiencia cardíaca.

Depresión.

Efectos secundarios de la medicación.

Enfermedades neurológicas.

Dolores crónicos en huesos y articulaciones.

Alcoholismo o consumo de estimulantes.

Enfermedad de Parkinson.