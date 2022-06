Sucesos Tres detenidos con "taxis piratas" en la capital viernes 10 de junio de 2022 , 11:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Nacional y la Policía Local en Almería han realizado un dispositivo en la Estación Intermodal para detectar “taxistas piratas” Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local en Almería han realizado un despliegue de seguridad en la Estación Intermodal de la capital. En los últimos meses se estaba teniendo conocimiento de un aumento de “taxistas piratas” en la zona de la Estación de Autobuses de Almería, La Intermodal. En respuesta a esta problemática, Policía Nacional y Policía Local de Almería realizaron un despliegue de seguridad el pasado miércoles donde participaron agentes de la Brigada Provincial de Información, de la Brigada Provincial de Extranjerías y Fronteras, Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Guías Caninos de la Policía Nacional y agentes de la Policía Local de la capital. El dispositivo se saldó con la detención de tres personas por una infracción a la Ley de Extranjería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.