Almería Tres detenidos por cultivar marihuana en su casa con recién nacido miércoles 31 de marzo de 2021 , 10:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Se han intervenido 233 plantas de marihuana de tamaño medio con gran producción de cogollos, que estaban repartidas en diferentes habitaciones. Además, ambas viviendas poseían una acometida ilegal a la red eléctrica



La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, como resultado de una reciente operación denominada ‘Chorimor’, ha detenido a tres personas, dos varones de 41 y 22 años y una mujer de 22, e investigado a una cuarta, otra mujer de 20 años, por un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana (cannabis sativa) y otro de defraudación de fluido eléctrico.



Esta actuación es el resultado de las actividades preventivas que la Guardia Civil desarrolla en materia de seguridad ciudadana, en lucha contra la delincuencia y contra el tráfico y cultivo de sustancias estupefacientes en la comarca del poniente almeriense.



Como fruto de las indagaciones, la Guardia Civil obtiene información sobre la posible existencia de cultivos indoor de marihuana en dos viviendas habitadas y cercanas a la zona centro del municipio de Adra (Almería).



Establecido el proceso de investigación, los agentes confirman las pesquisas a pesar de la dificultad que supone hacer una vigilancia discreta por la ubicación de las viviendas, situadas en calles muy estrechas del centro de la localidad.



Los agentes de la Guardia Civil proceden al registro de uno de los domicilios y comprueban que en el interior vive una familia con una hija menor de edad y que en una de las habitaciones tienen un cultivo de 95 plantas de marihuana. En el segundo de ellos, encuentran a otra pareja, joven, con un bebé recién nacido y dos habitaciones dedicadas al cultivo de 138 plantas más.



Ambas viviendas disponen de todo el material necesario para el cultivo y desarrollo de las plantas, que presentan un tamaño medio y una gran producción de cogollos, incautando un total de 233 plantas de marihuana.



Se ha intervenido todo el material dispuesto y necesario para maximizar su rendimiento: cuatro aires acondicionados, veinticuatro balastros y lámparas caloríficas de alto consumo, cinco filtros anti olor, seis extractores, un ventilador y cuarenta envases de fertilizante.



Finalmente, los agentes de la Guardia Civil verifican que en ambas viviendas se han practicado acometidas ilegales a la red eléctrica que han sido neutralizadas por personal técnico de Endesa.



Como resultado de esta operación realizada por la Guardia Civil, se ha detenido a tres personas e investigado a una cuarta por un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana y otro de defraudación de fluido eléctrico utilizado para mantener y desarrollar el crecimiento de las plantaciones.



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto a los detenidos y la droga incautada, ha sido entregados en el Juzgado de Instrucción núm.1 de Berja (Almería). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.