Tres detenidos por obtener 15.000 euros con pólizas de seguro falsas Ana Rodríguez jueves 27 de abril de 2023 , 09:31h La operación de la Guardia Civil de Almería descubre que falsifican documentación de cerca de 150 pólizas de seguros de vehículos. Los detenidos, que operaban desde las provincias de Almería y Murcia, estafaban a las víctimas utilizando de forma fraudulenta la firma digital La Guardia Civil ha desmantelado una banda criminal que se dedicaba a estafar contratando fraudulentamente pólizas de seguro de vehículos a motor, como parte de la Operación PORTO-CERTUS llevada a cabo por el Equipo de Delitos contra el Patrimonio y el Orden Socioeconómico de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Almería. Una organización criminal fue descubierta por haber contratado 149 pólizas de seguros de vehículos a motor de manera fraudulenta, obteniendo más de 15.000 euros en beneficios. Para lograrlo, los miembros de la organización falsificaban la documentación de los asegurados y utilizaban firmas digitales para certificar las contrataciones con la compañía de seguros. Esta práctica perjudicaba tanto al asegurado como a la compañía aseguradora. Según las investigaciones, los detenidos obtenían dinero de los asegurados a cambio de gestionar la contratación de pólizas con una compañía de seguros. Para ello, falsificaban información personal como el DNI, dirección, fecha de nacimiento y antigüedad en el carnet de conducir. Además, se descubrió que algunos asegurados ni siquiera poseían un carnet de conducir. Los estafadores ofrecían cuotas de pólizas más baratas a sus víctimas que las que podrían obtener si se registraran con sus propios datos legítimos. Utilizando información falsa, los delincuentes generaban bonificaciones como una antigüedad mayor en el carnet de conducir o vivir en un lugar con menos accidentes. La Guardia Civil detuvo a tres personas por su presunta vinculación con un grupo criminal que cometía delitos relacionados con la contratación fraudulenta de pólizas de seguros. Uno de los detenidos se encargaba de atender a los clientes y remitir los documentos necesarios para la contratación, mientras que otro realizaba la contratación fraudulenta mediante certificación electrónica. El tercer detenido era el titular de la cuenta bancaria donde se realizaban los ingresos para formalizar las pólizas y se encargaba de los pagos necesarios. Los estafadores se quedaban con parte del pago como beneficio para la organización. Uno de ellos operaba en El Ejido (Almería) y los otros dos en Murcia. Las investigaciones realizadas han sido presentadas en los Tribunales de Guardia de Primera instancia e Instrucción de Almería (Almería).

