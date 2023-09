Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Tres fantásticos musicales en Madrid

Aunque hayan acabado las vacaciones de verano, no hay ninguna razón para que bajen los ánimos, pues los meses venideros se encuentran llenos de grandes espectáculos musicales a los que poder asistir.

La capital de nuestro país es la que acoge estas funciones, y si no se reside en ella, se puede aprovechar la oportunidad para realizar un viaje y conocer los rincones de la Comunidad de Madrid.

Malinche, el musical de Nacho Cano

Para conocer el origen del mestizaje, Malinche es el musical perfecto, pues nos lo cuenta a través de una historia de amor que hubo entre la traductora indígena Malinche y el conquistador español Hernán Cortés en México. Nacho Cano, conocido por haber sido uno de los integrantes de la banda Mecano, es el que ha conseguido que este espectáculo llegue a los escenarios.

Es difícil salir insatisfecho de este musical, ya que la música reúne multitud de géneros: rock, rap, flamenco, claqué… Todo esto ayuda a que el mensaje se haga entender más fácilmente. Nada menos que referentes como Hans Zimmer y Armando Manzanero han dado su visto bueno a Malinche, lo que confirma aún más que vale la pena acudir a él.

Desde finales de septiembre hasta principios de diciembre se pueden comprar las entradas para este espectáculo pinchando aquí, el cual se celebrará en el recinto IFEMA. Sabiendo todo esto, ya no tienes excusa para contemplar el musical del año.

El Fantasma de la Ópera

Basado en la novela de Gaston Leroux, El Fantasma de la Ópera llega a Madrid en una versión libre y diferente a las de Londres o Nueva York. Es la primera vez tras veinte años que se puede disfrutar de esta obra, ya que se pudo ver por última vez en el Lope de Vega de Madrid en 2002.

Todos los públicos se sentirán atraídos por esta función gracias al intrigante argumento con que cuenta. Trata de cómo un misterioso hombre que vive en unas cámaras subterráneas bajo la Ópera de París, siembra el terror tras conocer que la joven actriz de la que se ha enamorado quiere a otro hombre. Los más pequeños no tienen de qué preocuparse por la duración (105 minutos), porque habrá descansos en los que podrán salir unos minutos.

Umusic Hotel Teatro Albéniz es el lugar en el que se desarrollará este musical, y no hay grandes complicaciones para acceder a él, pues se puede ver un mapa además del precio de las entradas clicando aquí.

Mamma Mía!

¿Recuerdas la famosa película que contaba cómo una hija que estaba a punto de casarse y su madre, era visitada por tres antiguos romances que intentaban volver a conquistarla? SOM Produce trae a Madrid un espectacular show cuya adaptación al cine en el año 2008 fue un éxito enorme. Este espectáculo estuvo funcionando en Madrid durante siete temporadas, desde el 2004 hasta el 2011.

En este emocionante musical se resaltan valores relacionados con la amistad, el amor o la familia. El público sentirá un torrente de emociones cuando escuche canciones como Money, Money, Money, Thank You for the Music, Dancing Queen, Lay All Your Love on Me, Super Trouper, Voulez Vous, SOS, Knowing Me, Knowing You...

Desde el 20 de septiembre hasta el 25 de octubre de 2023 podrás acercarte al Teatro Rialto con tus amigos y seres queridos para disfrutar de la tierna y divertida historia que tanto ha emocionado a quienes la han descubierto. Para conocer el descuento que hay en el precio de las entradas, tan sólo hay que pinchar aquí.