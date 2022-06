PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Sociedad Ampliar Tres parques acuáticos para combatir el calor divirtiéndose Escucha la noticia Estamos sufriendo tiempos duros en España en lo que a temperatura se refiere, y en estos casos, el agua es nuestro mejor remedio, ya sea bebiéndonosla o bañandonos en ella. En algunas de las ciudades que vamos a nombrar a continuación hace más calor que en otras, pero lo que todas tienen en común es que, tras un largo invierno, en todas apetece pasar un día de ocio refrescante con familia y amigos y olvidarse de este calor sofocante que nos acecha. Estos parques acuáticos situados en Madrid, Barcelona y Almería son ideales para que los niños se diviertan con los toboganes y atracciones y los padres dejen atrás el estrés y las preocupaciones laborales del día a día. Aquópolis de Villanueva de la Cañada (Madrid) Éste parque acuático se encuentra a media hora en coche del centro de Madrid, y es uno de los siete Aquópolis de nuestro país. La Waikiri Jungle, el Turbolance, el Boomerang, una piscina de olas y los Ríos Lento o Rápido son varias de las atracciones que harán sentir adrenalina y emociones fuertes a cualquier persona que no le tenga miedo a las alturas ni a los toboganes largos. Uno que no se ha mencionado es el Kamikaze, que es sin duda uno de los más adecuados para los más atrevidos, pues la velocidad que alcanza es superior a los 50km/h y es el más alto de todo el parque. La Waikiri Jungle, estrenada en 2014, ha sido reconocida como la mejor para toda la familia, ya que permite moverse libremente en una colchoneta para tres personas, en la que se podrá girar y saltar. Tras haber pasado unas horas con mucho movimiento y actividad física, tenemos varias opciones para relajarnos. La primera es una piscina de olas, en la cual hay una zona para tomar un baño relajante y otra más movida con abundantes olas. También hay una Zona Vip donde reposar en tumbonas bajo sombrillas alejado de la multitud. La dirección de este parque es Avenida de la Dehesa, s/n 28691 (Madrid), y para acceder en coche hay que usar la M-600, la M-501 o la M-503, pero si se prefiere el transporte público, se puede usar la línea 627 y el autobús 581. Hay varias ofertas para las entradas, tanto para niños como para obtener estancia en un hotel al mejor precio, y están disponibles AQUÍ. Illa Fantasia (Vilassar de Dalt, Barcelona) Si se visitan lugares emblemáticos de Barcelona como la Sagrada Familia, seguramente apriete el calor y apetezca coger el coche o el transporte público para desplazarse hasta Illa Fantasia. En este parque, el cuál es uno de los más grandes de España (75.000 m²) y con mayor cantidad de atracciones y espectáculos, se pueden encontrar tres macro-piscinas, un parque infantil, un recinto de minigolf y muchas más zonas aptas para toda la familia. No sólo tiene atracciones, sino que las cafeterías, restaurantes, tiendas y supermercados harán que la visita el parque sea más cómoda y permita tener momentos de descanso, y sus 35 monitores harán que los padres se sientan seguros mientras sus hijos juegan y se lo pasan en grande. La atracción más alta, que recibe el nombre de Aquamanía y tiene una caída al vacío de más de 10 segundos de duración, será disfrutada por la gente más atrevida, al igual que la Espiral, que es un tobogán con una caída sin control con muchos giros desde 10 metros de altura. La seguridad es lo más importante para Illa Fantasia, y es por eso que disponen de hamacas y taquillas con protección antirrobo y de flotadores. Los supermercados y restaurantes anteriormente mencionados son de alta calidad, lo que hará que nadie pase hambre ni sed con este calor tan sofocante. En ellos podremos encontrar desde pollo asado, pizza y hamburguesas hasta carbón para preparar una barbacoa y pan recién hecho. Illa Fantasia se encuentra en Vilassar de Dalt, en la comarca del Maresme de Barcelona, en la calle Finca Mas Brassó s/n y la web para comprar es ESTA. AquaVera Parque Acuático (Almería) La provincia de Almería es muy conocida por sus espléndidos paisajes de playa y su increíble clima durante el verano, pero hay momentos en los que, tras haber ido en muchas ocasiones a la playa, puede apetecer realizar un plan diferente y visitar un parque acuático, que será igual de refrescante que el mar o incluso más. El parque del que vamos a hablar, está ubicado en Vera, a una hora en coche de la capital almeriense, y alegrará el día de los que quieran estar relajados tomando el sol y de los que busquen sentir adrenalina. Al igual que los anteriores parques acuáticos, éste también cuenta con atracciones de mucha altura como el Kamikaze y con toboganes llenos de giros y curvas, como el Zig Zang. En Aquavera nos encontramos con una atracción llamada Aquódromo, con la que se podrá reunir la familia y competir entre ellos, ya que está compuesta por cuatro toboganes que permiten desplazarse a máxima velocidad y ver quien de todos llegará primero a la parte de abajo. Para los más pequeños hay sorpresa, y es que en Aqualandia encontrarán una zona con total seguridad para jugar y no querrán salir aunque el recinto esté apunto de cerrar. Las piscinas de olas están tan bien acondicionadas que harán sentir a quien se de un baño en ellas que está en el mar o en un lago a la vez que toman el sol. No habrá problema para los que estén preocupados por dónde dejar el coche o por si sufren alguna caída o pequeña lesión durante su estancia en el parque, puesto que hay un aparcamiento gratuito y una enfermería, en la que se tratará adecuadamente a cualquiera que necesite algo de ayuda si ha sufrido algún pequeño percance. Antes de iniciar la visita al lugar, habrá que mirar las ofertas disponibles de precios de las entradas para niños y adultos, que están disponibles AQUÍ. Tras eso sólo falta conocer la ubicación exacta (Villaricos, Ctra. Garrucha, n, 04621 Vera, Almería) y poner rumbo al parque con el que se pasará el mejor día del verano. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) siguiente noticia noticia anterior Contacto Contacto

Hemeroteca Política de privacidad y cookies Aviso Legal Secciones Sucesos

Almería

Diputación

Capital

Economía

Provincia

Deportes

Opinión

ANDALUCÍA

ESPAÑA

Sociedad

Televisión

Entrevistas

Otras noticias

Agenda

Servicios

Salud

Nosotros

Pasatiempos