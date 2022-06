PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Sociedad Ampliar Tres planes para vivir la naturaleza este verano Escucha la noticia Europa siempre ha sido conocida por sus vistosos montes y sus extensas playas y bosques, y España es uno de los países que más contribuye a que nuestro continente sea reconocido como uno de los más bellos en cuanto a naturaleza. Los planes que traemos hoy tienen la intención de que gente de cualquier comunidad autónoma y de cualquier parte del país conozca los paisajes que le rodean y las sensaciones que se pueden experimentar con la flora y fauna fuera de la vida en la ciudad. Safari Madrid Volvemos una vez más a la capital madrileña, esta vez para visitar uno de los mejores safaris de España, llamado Safari Madrid y ubicado en Aldea del Fresno, a 50 kilómetros de la capital. Este safari ha acogido a animales de todo el mundo y los ha mantenido en semi-libertad en unos espacios que simulan acertadamente su hábitat natural, que pueden ser visitados desde un coche. Son pocas las oportunidades que tenemos de contemplar tan de cerca elefantes refrescándose en los lagos, leones rugiendo o cebras pastando y de ver cómo se comportan entre ellos. Lo que se vivirá observando a estos animales desde la comodidad de nuestro vehículo será inolvidable, lo que hará que nos veamos obligados a contárselo a nuestros amigos y conocidos y sientan envidia del privilegio que hemos tenido. Esto no es lo único que se podrá ver en el recinto, sino que además de lo ya contado, hay exhibiciones de aves rapaces y de reptiles y diferentes columpios para que la estancia no resulte monótona. El parque cuenta con los medios perfectos para que los visitantes repongan fuerzas tras pasar un rato viendo diferentes paisajes con animales, pues hay un restaurante con bocadillos, hamburguesas y menús y también hay áreas especiales para llevar nuestra propia comida y hacer picnic. Las líneas 545 y 547 son las idóneas si se quiere ir en transporte público, pero si se prefiere acceder en coche, se deberá tomar la M-507. Para comprar las entradas, lo más recomendable es obtenerlas online, ya que el precio es más barato que si se compran en taquilla. Comprando una entrada con estancia en el hotel se puede ahorrar hasta un 30%, así que no hay excusa para pasar un gran día en estos alrededores. Cueva El Soplao (Cantabria) Nos trasladamos al norte para descubrir una formación geológica excepcional, considerada «Lugar de interés geológico español de relevancia internacional» por el Instituto Geológico y Minero de España. La cueva de El Soplao se ubica en los municipios de Herrerías, Valdáliga y Rionansa, en Cantabria. Lo que más destaca en ella son sus estalactitas, hlícititas y draperies. Abierta al público en 2005, esta cueva se conoce por la comodidad de sus visitas guiadas, que son de ayuda para que el público conozca los detalles de este lugar y cuales son sus antecedentes históricos. Si es una persona con movilidad reducida la que quiere pasear por la cueva, no habrá dificultades, ya que está adaptada para la gente con discapacidades, ya sean de movilidad o auditivas. En el Centro de Visitantes dará comienzo la ruta, en la cual se explorarán las profundidades de las cuevas gracias a la estación exterior del tren minero, que son las que nos llevarán a lo más profundo de la aventura. Turismo Aventura y Visita minera – Vía Ferrata son otras opciones que se pueden escoger en caso de haber realizado ya la visita guiada o si simplemente se quiere empezar por actividades con un poco más de tensión. Ambas están recomendadas para personas mayores de 13 y 16 años, y su duración también es mayor, así que se deberá tener en cuenta por si se va con amigos o familiares que no alcanzan esas edades o no quieren estar tanto tiempo en las galerías e instalaciones mineras. La forma más fácil de acceder es en coche, a través de la A8, Santander-Oviedo, tomando la salida 269. (Los Tánagos-Pesués-Puente Nansa). Una vez en Rábago sólo habrá que seguir la carretera hasta la Cueva El Soplao. Hay diferentes precios para las entradas en función de si son para un niño, un adulto, una persona con movilidad reducida y el tipo de actividad que se vaya a realizar en las instalaciones. Jungle Park (Santa Cruz de Tenerife) En esta ocasión salimos de la Península Ibérica para dirijirnos a las exóticas y maravillosas Islas Canarias. Concretamente vamos a Santa Cruz de Tenerife, a un parque zoológico y botánico único en nuestro continente, que es el parque más parecido a una selva que se podrá encontrar en cualquier lugar. En él conviven más de 300 animales de más de 100 especies distintas, como orangutanes, lémures, cocodrilos y pingüinos, con las que se podrá vivir una experiencia interactiva que alegrará el día de grandes y pequeños. En Jungle Park se podrá disfrutar de varios espectáculos de animales marinos y aves rapaces y exóticas, como leones marinos, grandes águilas y una gran variedad de loros y guacamayos. Aparte de estas actividades, en los más de 75000 m² del parque se podrá probar Jungle Raid, un recorrido por el parque con túneles, lagos con cascadas, cuevas, y mucho más. La hora de la comida llegará con ansia, puesto que están La Palapa, un restaurante con varios menús especializado en hamburguesas, y la Pizzería El Canario, donde se degustarán deliciosas pizzas artesanales recién hechas en una terraza perfecta para tener un rato de relajación. El zoológico está muy bien comunicado y su acceso es sencillo tanto en transporte público como en coche. Se puede tomar un autobús gratuito Costa Adeje, Playa de las Américas y Los Cristianos; o el Bus Jungle Park. Si se accede en coche, las coordenadas GPS son las siguientes: 28º 04′ 83″ N 16º 41′ 67″ W Las entradas para los residentes saldrán aproximadamente 10€ más baratas que las de los no residentes en el caso de los niños de 5 a 10 años y los adultos y para los niños de 3 a 4 años la diferencia será sólo de 2€. 