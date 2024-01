Opinión Ampliar Triquiñuelas en las Compras Online Aixa Almagro x aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por domingo 14 de enero de 2024 , 17:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La llegada de las rebajas de enero trae consigo la oportunidad perfecta para adquirir esas 'gangas' tan deseadas. Según la Asociación Española de Consumidores, se estima que este año los españoles destinarán, en promedio, alrededor de 164 euros a sus compras durante esta temporada de descuentos. Un aliciente tentador, especialmente cuando algunas ofertas alcanzan descuentos que superan el 50% del precio original. Sin embargo, la recomendación de fijarse en el precio de referencia cobra vital importancia, especialmente al realizar compras en línea, donde, según expertos, seguir el historial de precios puede ser más complicado. La advertencia es clara: al comprar en Internet, muchos comercios optan por no descontar desde el precio real del artículo durante el resto del año, sino que reducen el precio desde un punto superior. Descubrir esta triquiñuela puede resultar frustrante para los consumidores, ya que implica que la supuesta oferta no es tan beneficiosa como parece a primera vista. En este artículo, exploraremos algunos ejemplos de estas prácticas para ayudarte a evitar malgastar tu dinero durante las tan ansiadas rebajas. Una táctica común en las ventas en línea es inflar el precio original de un producto antes de aplicar un descuento. Así, el consumidor percibe un ahorro sustancial, pero en realidad, está pagando lo que el artículo habría costado normalmente. Esta estrategia pone de manifiesto la importancia de investigar y comparar precios antes de dejarse llevar por la aparente generosidad de un descuento. Otro fenómeno a tener en cuenta es la variación de precios en diferentes momentos del año. Algunas tiendas aumentan artificialmente los precios justo antes de las rebajas para poder ofrecer descuentos significativos durante el evento. Este tipo de prácticas requiere que los consumidores estén alerta y sean conscientes de los movimientos de precios a lo largo del tiempo. Además, es esencial revisar las condiciones de devolución y garantías al comprar en línea durante las rebajas. Algunos comercios pueden aplicar políticas más estrictas en este período, lo que podría complicar la devolución de productos defectuosos o no deseados. En conclusión, la temporada de rebajas de enero ofrece oportunidades emocionantes, pero los consumidores deben estar alerta ante posibles triquiñuelas en las compras en línea. Investigar, comparar precios y leer las letras pequeñas son prácticas esenciales para asegurarse de que las 'gangas' realmente representen un ahorro significativo y no una estrategia de marketing engañosa. ¡No dejes que la emoción de la rebaja te lleve a malgastar tu dinero! Aixa Almagro Noticias de Almería Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 149 artículos aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes