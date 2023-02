Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Triunfo de los murcianos Mulero-Fernández en el Tramo Cronometrado de Félix lunes 27 de febrero de 2023 , 12:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Y en el absoluto de la prueba era para los lorquinos José Carlos Mulero y Carlos Fernández. El Campeonato andaluz y murciano de Rallyes de Tierra se abría este fin de semana en Almería con la disputa de la tercera edición del Tramo Cronometrado Villa de Félix en el que la victoria final en ambos campeonatos y en el absoluto de la prueba era para los lorquinos José Carlos Mulero y Carlos Fernández. La dupla de Moreno y Fernández, tras estrenar su nuevo Toyota GR Yaris la pasada semana también con triunfo, se hacía con la victoria en la cita automovilística almeriense en su debut sobre tierra con el vehículo japonés, gracias a un mejor tiempo final de 23 minutos, 35 segundos y 3 milésimas.

En la clasificación del andaluz, la segunda posición fue para el equipo de la Escudería La Mota formado por Miguel García y el almeriense Osel Román a 1 minuto y 3 segundos de diferencia con Renault Clío Rally 5 mientras que la tercera plaza del podio se la adjudicaron Juan Pérez Cervera y María Pérez Cano (Motor Club Alcalá la Real) a +2,29 segundos del vencedor al volante de Clío Sport, quienes a su vez fueron segundos del campeonato murciano por delante de Javier García y Rocío Guerrero y su Skoda Fabia R2. La competición arrancaba a las 10 de la mañana del sábado donde la veintena de equipos participantes, llegados de toda la geografía nacional, iniciaban la primera de las cuatro pasadas al tramo, con el objetivo de completar los 32,4 kilómetros cronometrados fijados por la organización.

5:55.9 fue el tiempo empleado por Moreno y Fernández en completar los 8,2 kilómetros del primer tramo marcando el primer scratch del día. A la zaga les siguieron García y Román a casi 15 segundos con Clío y a 24,6 segundos de diferencia de los mallorquinos Lorenzo Perelló y Mathew Rosewarne con Ford Fiesta N5. La segunda pasada de la prueba fue un calco de la primera, donde se repitió el orden de los tres primeros, aunque reduciendo ostensiblemente los tiempos finales. Ya en la tercera manga, con los murcianos intratables, apareció en escena el Skoda Fabia de Javier García y Rocío Guerrero que se situaron terceros por detrás de García y Osel Román, siendo cuartos Pedro Blanco y Carlos González (La Ruina Racing) con Peugeot 206 y quintos con Clío Juan y María Pérez, quienes por su parte escalaban peldaños para el podio final.

Finalmente, ya en el cuarto tramo, Mulero, García y Blanco repetían los mejores registros en el crono, si bien la regularidad de Juan y María Pérez les valdría para ser terceros en la general.



Los otros podios El Tramo Cronometrado Villa de Felix también puntuaba para el campeonato provincial de automovilismo `Copa Diputación de Almería 2023´ donde la victoria en pilotos se la llevaba Javier García, enrolado en el Automóvil Club Comarca de Níjar, mientras que en la categoría de copilotos el triunfo fue para el local Osel Román.

La mejor piloto femenina de la prueba fue Neus Torrens, de la Escudería Costa Nord, pilotando un Huyndai I20; mientras que en copilotos femeninas el podio de la prueba fue para María Pérez Cano haciendo lo propio con Clío Sport. La próxima cita del Campeonato de Andalucía de Rallyes de Tierra será con motivo del Tramo Cronometrado Paraje de Cazorla los próximos 11 y 12 de marzo.







