Capital

'Tu vida no es un juego', nueva campaña contra la violencia de género del Ayuntamiento

miércoles 26 de mayo de 2021 , 15:49h

Los concejales Paola Laynez y Diego Cruz han presentado las acciones, que usarán de plataforma el Cooltural Go! para concienciar a la población más joven de la importancia de denunciar el maltrato



‘Tu vida no es un juego’. Ese es el lema de la nueva campaña contra la violencia de género que ha lanzado el Ayuntamiento de Almería y con la que quiere llamar la atención de los más jóvenes. Una acción, realizada con los fondos reservados a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género 2020-2021, que arranca este fin de semana y se desarrollará hasta finales del mes junio con diferentes actividades y “que parece ser más necesaria que nunca, ya que, desgraciadamente, en lo que va de año ya son 14 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas”, ha apuntado la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez durante la presentación.



Acompañada por el concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, Laynez ha explicado que “estas cifras terroríficas nos impulsan a poner en marcha esta campaña”, cuyo objetivo es concienciar a la población, prevenir y eliminar la violencia contra la mujer, en definitiva, “un llamamiento a no tener miedo a denunciar”.

Ciclo de conciertos del Cooltural Go!

‘Tu vida no es un juego’, cuyo eslogan e imagen simula un videojuego, se compone de diferentes acciones con la que llevar a todos los ciudadanos un mensaje a favor de la igualdad. Tal y como han explicado en rueda de prensa, se realizará una comunicación 360º en el marco de los conciertos del Cooltural Go!. Y es que “la Cultura es una de las mejores herramientas para hacer llegar mejor y más lejos el mensaje”.



De esta forma, a través del festival almeriense, se difundirá el logotipo, el eslogan y la imagen corporativa en todos los soportes de comunicación, promoción y difusión online y offline con los que cuenta el Cooltural Fest, como son redes sociales, web, cartelera… 10 conciertos-espectáculos de artistas como Martita de Graná, Maral, Carlos Sadness… que concentrarán a miles de personas a los que llegará el mensaje “claro y rotundo contra la violencia de género”.



También habrá una exposición de fotografía de la mano de los alumnos de la Escuela de Artes de Almería, denominada ‘Pasarela de Mujeres que dan vida’, que consistirá en el montaje de una portada que estará presente en todos los conciertos y que deberá ser atravesada por los asistentes para acceder al recinto de conciertos.

Talleres de pintura

La campaña ‘Tu vida no es un juego’ también tendrá talleres de pintura al aire libre por la igualdad, ‘Tu arte lo parte’, que consistirán en la fusión de música y feminismo, reivindicando a través de la pintura la voz de mujeres relevantes de la historia de la música cuyos logros han estado injustamente invisibilizados, con el objetivo de reafirmar sus figuras como referentes en la historia de la música.



Estarán dirigidos a todos los públicos y se realizarán en cuatro ubicaciones distintas de la ciudad de Almería revitalizando diferentes espacios urbanos con el desarrollo de estas actividades de carácter social y cultural. Serán impartidos por Tati Salvador, ilustradora, pintora y maestra en Tu Arte lo Parte, una escuela de arte almeriense, en la que invita a que cualquiera pueda explorar su faceta artística.



Los talleres se realizarán el:





29 de mayo, 10:00 h Plaza Vieja.



5 de junio, 10:00 h Parque de las Almadrabillas.



19 de junio, 10:00h Parque Nicolás Salmerón.



26 de junio, 10:00h Plaza de las Velas.



Las inscripciones pueden realizarse a través de la web https://coolturalfest.com/.







Además de estos talleres, también se realizarán dos murales de arte urbano por la igualdad a cargo del artista urbano Nauni 69. Esto será en el Anfiteatro de la Rambla y en la calle Emilio Campra Bonilla (Pared frente al Pabellón de Deportes Rafael Florido).





Concurso en Instagram

Además de todo lo anterior, se lanzará el concurso de vídeos ‘#NoPierdasMásVida ganamos la partida a la violencia de género’ en Instagram.



Para participar en él es muy sencillo: sólo hay que subir un vídeo de 30 segundos a Instagram, mostrando el rechazo a la violencia de género, mencionando la cuenta del Ayuntamiento de Almería en esta red social (@aytoalm) y usar el hashtag de la campaña #nopierdasmasvida.



Los tres vídeos más vistos tendrán premio: el primer precio, consistirá en un cheque regalo en Óptica Almería por valor de 250€; el segundo premio, un cheque regalo de Ego Sport Center por importe de 150€; y el tercero, un lote de aceite Castillo de Tabernos valorado en 100€.



El plazo para subir el/los video/s comenzará a las 00:00h del lunes 07 de junio hasta las 22.00h del lunes 14 de junio de 2021.



Y en paralelo a todas estas acciones, para completar así la campaña “e involucrar a toda la sociedad almeriense”, se han planificado dos acciones de Street Marketing: el 2 de junio en la zona centro de nuestra ciudad y 12 de junio en el Paseo Marítimo. Consistirá en la entrega de tarjetones, similares a los ‘Rasca y gana’, en los que tras rascar las casillas, se podrá leer: Si tu pareja de CONTROLA, te INSULTA, te GOLPEA… ¡DENUNCIA!.





016

