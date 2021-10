Turno para el "teatro comestible" en el Festival de El Ejido

miércoles 20 de octubre de 2021 , 19:40h

Además, espectáculos tan llamativos como ‘Aire y fuego’, de Circoloco Teatro y ‘Carman’, de Javier Ariza, llegarán de forma gratuita estos días a los distintos núcleos de población para hacer las delicias de grandes y pequeños

La 44 edición del Festival de Teatro de El Ejido llega esta semana a su ecuador con propuestas de lo más sugerentes y atractivas y, por supuesto, para todos los gustos. Tal es así que el público podrá disfrutar de la actuación en el Auditorio de los ‘Vivancos’, del Mago Jorge Blass o del Teatro Comestible, además de los espectáculos de calle gratuitos en los núcleos y en El Ejido para toda la familia.



Esta noche, sin ir más lejos y el próximo viernes, a partir de las nueve de la noche le llegará el turno al Teatro Comestible ‘La Líquida Teatro’. El público podrá ser partícipe de ‘Bacanal’, una sorprende y sugerente apuesta lúdica, que sorprenderá con una exquisita fusión entre el teatro, la música en directo, la improvisación y la interacción con el público con el arte gastronómico, a cargo del chef José Álvarez, del restaurante La Costa.



El jueves, los alumnos del Conservatorio Profesional de Música de El Ejido ofrecerán nuevamente uno de sus habituales conciertos en el marco de esta gran cita cultural, donde cautivarán a los presentes con una selecta recopilación de temas instrumentales que mostrarán todos sus conocimientos y aprendizaje musical. Será en el Auditorio de El Ejido, a partir de las nueve de la noche.



‘Los Vivancos’ aterrizarán otra vez en el municipio, dentro del marco del Festival y lo harán con su último espectáculo, ‘Live’. Será a partir de las nueve de la noche, en el Auditorio, cuando los hermanos (Elías, Judah, Josua, Cristo, Israel, Aarón y Josué) vuelvan a demostrar su talento en una producción muy personal y que reúne lo mejor de sus tres espectáculos, ‘7 Hermanos’, ‘Aeternum’ y ‘Nacidos Para Bailar’.



La representación contará con una elaborada estructura escenográfica, una cuidada producción técnica y llamativa puesta en escena. Además, brillará por su energía y las interpretaciones musicales en directo. No pasará inadvertido el vestuario en un show que combinará flamenco, rock y grandes clásicos.



Y, ya el domingo, a las seis de la tarde, los amantes de la mejor magia tendrán la oportunidad de disfrutar de la obra ‘La magia de Jorge Blass’, en la que el entretenimiento y la sorpresa estarán garantizados.



Blass presentará nuevas y sorprendentes ilusiones en una obra pensada para toda la familia. No faltarán los efectos imposibles, con ayuda de la tecnología y hasta de un dron, visualmente espectaculares, con apariciones, desapariciones y magia interactiva en la que el público será protagonista. Todo ello envuelto en un halo de misterio y una cuidada estética que conseguirá que el público sueño con lo imposible.



Remarcar que aún quedan entradas para todos estos espectáculos, pudiendo adquirirse estas de manera anticipada en el Auditorio, de lunes a viernes de 10 a 14 horas; en la taquilla del edificio cultural, dos horas antes del espectáculo o a través de https://culturaelejido.sacatuentrada.es/.



También se podrán comprar a través de los totems interactivos instalados en el Teatro Auditorio, Ayuntamiento, Nexafit El Ejido, Centro Comercial COPO y Oficina Municipal de Turismo, en Almerimar



La 44 edición del Festival de Teatro de El Ejido continúa llegando con sus espectáculos y el teatro de calle a todos los núcleos de población y, además, de forma gratuita. Esta semana, le tocará el turno a Javier Ariza, que presentará ‘Carman’, un divertido espectáculo para todos los públicos en el que un coche icónico en la movilidad cobra vida y terminará por ser conducido sin conductor en una rutina musical y circense que lo convertirán en casi una marioneta.



La pieza de calle podrá verse mañana, jueves, en la Plaza Colonización, a las cinco de la tarde. El viernes, a las cinco de la tarde, en la Plaza de Santa María del Águila; el sábado, en el Parque Municipal de El Ejido, a las doce de la mañana, y a las cinco, del mismo día en la Plaza Manolo Escobar, de Las Norias. El domingo, a eso de las doce, será en la Plaza Batel, y a las cinco, también del domingo, en la Plaza de La Torre, de Balerma.



Otra de las propuestas que llegará estos días a los núcleos, concretamente a Matagorda y a Pampanico, será ‘Circoloco Teatro’. A las siete, tendrá lugar en el CEIP Solymar y a la misma hora, en el Centro de Usos Múltiples. Se trata de un show de aire y fuego donde, además, no faltará el buen humor y la interacción con el público de la mano de la artista internacional Irina, bailarina de aéreos y acróbata rusa.