La exposición ‘El Ejido Mar de Arte’ conjuga los símbolos, el paisajismo y el reciclaje

viernes 16 de julio de 2021 , 16:01h

Luis Miguel Martín, Federico Barca y Mari Carmen Luque son los artistas que exponen sus obras, más de una treintena, de pintura, escultura y fotografía

La Oficina de Turismo de Almerimar acoge desde hoy la exposición bajo el título ‘El Ejido Mar de Arte’ que conjuga los símbolos de la provincia, el paisajismo del mar y la importancia del reciclaje a través de diferentes tipos de artes.



El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; junto a la edil de Turismo, Luisa Barranco; y el presidente de la Junta Local de Almerimar, Inocencio Gabriel Manzano, ha asistido a la inauguración de esta llamativa muestra compuesta por más de una treintena de obras elaboradas por Luis Miguel Martín en pintura, Federico Barca en escultura y Mari Carmen Luque en fotografía.



El primer edil ejidense ha animado a vecinos y turistas “a visitar esta exposición que conjuga diferentes tipos de artes, apostando por la sostenibilidad y la economía circular con la escultura, poniendo en valor los símbolos de nuestra provincia y de nuestro municipio a través de la pintura y recogiendo momentos únicos a través de los contrastes con la fotografía.



Por su parte, Federico Barca ha explicado que para sus obras ha utilizado “materiales que la gente ya no utiliza, dándoles vida, como plástico, latas o raíces, entre otros”. Luis Miguel Martín ha detallado que “en mis cuadros he puesto en valor una seña de identidad que es el indalo y para ello he usado la arena de nuestra tierra, a través de distintas técnicas y tramas”. Mari Carmen Luque ha detallado que “en mis fotografías he buscado darle una visión diferente al paisajismo del mar con el agua como un elemento que nos aporta tranquilidad”.



La exposición organizada por la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de El Ejido, cuyas obras están a la venta, se puede visitar desde hoy y hasta el 2 septiembre en la Oficina de Turismo de Almerimar, situada en la calle Arquitecto Julián Laguna número 65, en horario de lunes a viernes de 9.30 horas a 19.30 horas y los sábados y domingos desde las 10.00 horas hasta las 14.00 horas Además, se realizan visitas guiadas los sábados y domingos.