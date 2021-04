‘UALGames' logra despertar entre los jóvenes el interés por Ingeniería Informática

lunes 26 de abril de 2021 , 19:20h

Con el objetivo cumplido de promover y desarrollar el interés de los estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de la provincia por materias tecnológicas, en general, y por la Ingeniería Informática en particular, la sexta edición del Concurso de Videojuegos de Ingeniería Informática 'UALGames' ha concluido con gran éxito tanto por el número de participantes como por el nivel de los videojuegos elaborados por los estudiantes, así como a nivel organizativo.



La tradicional entrega de premios puso fin a este concurso en el que la Universidad de Almería, a través de la Escuela Superior de Ingeniería, el Departamento de Informática y el grupo de investigación de Informática Aplicada ACG, ha conseguido acercar y aplicar la informática a diferentes campos de la sociedad moderna, así como el papel que ejerce esta disciplina en el desarrollo de los campos de la producción, prestación de servicios, comunicaciones, educación, relaciones interpersonales, así como también la forma de organizar y dirigir los procesos productivos.



En su discurso, la vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la UAL, Maribel Ramírez, además de dar la enhorabuena a todos los equipos y tutores premiados, explicó que “iniciativas como ésta son muy favorecedoras para que los estudiantes trabajen la informática de una forma dinámica y relacionada con sus intereses", algo que ha contrastado en sus años como docente de Matemáticas. “La mejor manera de acercarnos a la ciencia y la tecnología es desde lo lúdico, la diversión y el juego. La ciencia es uno de los ámbitos más relevantes de nuestra sociedad. Se ha ganado el respeto social a base de ampliar las ventanas por las que comprendemos el mundo que nos rodea. Sin embargo, además de un método riguroso y un modo de pensamiento estructurado, la ciencia es también pasión, curiosidad, juego…".



Además, la vicerrectora ha señalado en su discurso que el objetivo de enseñar ciencia y tecnología debe ser “conseguir una alfabetización científica y tecnológica". De esta forma, aseguró, “lograríamos constituir una sociedad compuesta por individuos más críticos, más responsables y más comprometidos con el mundo y sus problemas. Si se llegase a lograr este objetivo, habríamos conseguido una enseñanza de las ciencias y la tecnología de una mayor calidad y una mayor equidad para todos". Por último, habló de la importancia de iniciativas como este concurso para difundir la tecnología entre quienes van a tener que elegir dentro de poco los estudios superiores que van a cursar.

Premios

En la modalidad de Ciclos Formativos el primer premio ha sido para el juego ‘Rescue in the dungeona' creado del grupo 'The strangers' compuesto por los estudiantes del IES Mar Serena, Francisco Parra, José Rodríguez, Weifeng Wu Xu (Alex) y Luis Fernando Valverde. Todos ellos estuvieron bajo la tutoría de José Luis López-Barajas.El segundo premio en esta modalidad ha sido para el juego ‘La búsqueda del cura' del grupo 'Adlephosbd', formado -bajo la tutoría de María Yolanda Jiménez- por José Antonio Valentín, Francisco Gómez, Adrián Fernández, Santiago López y Luis Fernando Berenguer. Todos ellos son estudiantes del IES Aguadulce.Por último, el tercer premio ha recaído en estudiantes del IES Cardenal Cisneros, concretamente en el grupo ‘Skyfall', bajo la tutoría de Francisco Javier Maldonado. Los miembros del equipo que se alzó con la medalla de bronce son José Manuel Carrión, Alonso Contreras, David Martínez y José Venteo.En cuanto a la modalidad ESO/Bachillerato, el Premio Especial ‘ACG Saturnino Leguizamón' ha recaído en ‘Equipo gatos' del Colegio Internacional SEK Alborán formado por José David Navarro, Begoña López y Adrián Suárez, bajo la tutoría de Daniel Oliva, por el juego ‘Not about size'.El primer premio de la categoría ESO/Bachillerato ha sido para el juego ‘The reverse' del grupo ‘Ya lo pensaremos Inc.' del IES Nicolás Salmerón y Alonso, que ha contado con la tutoría de Aida López. Sus miembros son Andrés Alejo, Claudio Asenjo, Álvaro Fernández, Carmelo Santamaría y Pablo Vázquez.El segundo puesto fue para el grupo 'Diocesano Games', del Colegio Diocesano San Ildefonso, formado por Laura Salas, José Miguel Delgado y Daniel Alonso. Todos ellos, con la tutoría de Francisco Javier Hernández, han creado el videojuego 'The Quest: skeletons and daemons'.Por último, el tercer premio fue para el juego 'Mix de juegos' del grupo 'Las scratchers' del IES Altaduna. El grupo, bajo la tutoría de María Isabel Bravo, está formado por Isabel María Díaz, Paula Quintana y María Bravo.