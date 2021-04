Capital El alcalde recibe al general Melchor Marín Elvira, al mando de la Brigada de la Legión lunes 26 de abril de 2021 , 19:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha dado la bienvenida a Almería al nuevo jefe de la Base Militar 'Álvarez de Sotomayor' al que ha deseado “lo mejor” al frente de una institución “especialmente querida por todos los almerienses” El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha recibido en Alcaldía al general de brigada Melchor Marín Elvira, que recientemente ha tomado el mando de la Brigada de La Legión 'Rey Alfonso XIII' relevando al también general Marcos Llago Navarro, que ha sido trasladado a Valencia. Melchor Marín, lorquino de nacimiento, ha llegado a Almería desde el Cuartel de Alta Disponibilidad de Valencia y antes estuvo como jefe del primer tercio ‘Gran Capitán’ de Melilla. Para el general de brigada la capital almeriense no le es ajena, aquí estuvo destinado hace algo más de veinte años como capitán jefe de la Compañía DCC (Defensa contra carro), ha relatado al alcalde, al que ha apuntado los cambios “para mejor” que ha observado estos días en la capital, “sobre todo en el frente litoral” y en la zona de expansión de la ciudad. Casado y padre de dos hijas, está desde el pasado 22 de abril al mando de la Base Militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator. Un cargo que le une especialmente a los almerienses, ha destacado el regidor, que ha aprovechado la visita para “desearle lo mejor” al frente de una institución “especialmente querida”. Desde que tomara posesión como alcalde, Marín Elvira es el tercer general al frente de la Legión que ha conocido Fernández-Pacheco. Y es que a Marcos Llago le precedió el también general de brigada Juan Jesús Martín Cabrero. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

