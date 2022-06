Deportes UD Pavía Femenino es campeón de España Alevín de fútbol-sala lunes 13 de junio de 2022 , 20:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco, ha acudido esta tarde al CDM Tito Pedro para trasladarle el orgullo de los almerienses por el éxito conseguido El deporte base no para de dar alegría y el pasado fin de semana ha sido especialmente brillante. Uno de los éxitos más importantes lo ha vivido la Unión Deportiva Pavía Femenino, que se ha proclamado Campeona de España en categoría alevín tras imponerse, en semifinales, 6-1 al Castro Fútbol Sala (Equipo de Galicia) y, posteriormente, llegaron a la gran final por un abultado 7-2 al Ripollet catalán. El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha acudido esta tarde al CDM Tito Pedro para felicitar a las campeonas, que han recibido la camiseta conmemorativa y han festejado sobre el césped la copa conseguida ayer, domingo, en el pabellón Infanta Cristina de Roquetas de Mar, y ha mostrado su agradecimiento “porque han querido compartir con el Ayuntamiento este éxito. Hemos venido al campo Tito Pedro a homenajear a las campeonas, que son un orgullo para todos”, ha señalado antes de elogiar al Pavía que, “además de ser un club histórico de la ciudad, fue pionero en el año 2009 en su apuesta por el fútbol femenino. Cuando se trabaja duro, se suelen recoger los resultados. Felicidades a las niñas, que son las auténticas protagonistas, al cuerpo técnico, a los padres y madres, y al club. Estoy seguro que en el futuro seguirán por esta senda trayendo alegrías a la ciudad”. La entrenadora, Encarni, ha reconocido que este éxito es “el resultado de toda la temporada. La fase final fue difícil, con algunos contratiempos. Son muy pequeñas y surgieron los nervios, pero han trabajado muchísimo y el resultado es el colofón a una gran campaña”. Con la batuta del cuerpo técnico, Encarni, Juan, Irene y Carmen, han ofrecido su mejor versión las jugadoras Miriam, Lucía Cirre, Adriana, Daniela Alonso, Paula Latorre, Valeria, Alma, Jennifer, Ainara, Laura, Daniela Herrera, Lucía Miras, Blanca, Daniela Navarro, Clara, Paula Enciso, Luchy, Marina y Ada. El conjunto arlequinado, uno de los que mejor trabaja la cantera femenina a nivel provincial, ha arrasado esta temporada al alzarse también el campeonato de su categoría de fútbol sala y fútbol 7, además de la Copa y el título andaluz en la modalidad de sala. Desde el 2009, el UD Pavía decidió apostar por la creación de la sección de Fútbol Femenino, siendo el primer club de la capital que formó el equipo y participó en el primer Campeonato de Fútbol 7 que estuvo organizado por la Delegación Almeriense. Desde entonces no faltaron a ninguna cita e incluso participa, con equipos femeninos, en competiciones de base masculinas. En la actualidad, apuestan firmemente por la Escuela de Futbol Femenino y, tienen una base importante que nutre al equipo senior femenino y continúa compitiendo frente a equipos masculinos. Las niñas estaban exultantes, celebrando por todo lo alto la copa que les acredita como campeonas de España alevín. Pero tras los festejos, se han ido a entrenar. Y es que el éxito requiere talento y, también, esfuerzo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

