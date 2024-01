Economía Ampliar UGT y CCOO exigen más personal de mantenimiento en el Hospital Torrecárdenas Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por martes 16 de enero de 2024 , 15:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Concentración sindical a las puertas del centro sanitario almeriense En una contundente muestra de descontento, representantes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras llevaron a cabo una protesta esta mañana frente a las puertas del Hospital Universitario Torrecárdenas, centrando su reclamo en la precaria situación del personal de mantenimiento y las deficiencias en materia sanitaria. La manifestación, bajo el lema "Mantenimiento Público de Calidad", se desplegó debido a la persistente falta de incremento de personal en el área de mantenimiento, que no ha sido ajustado para hacer frente a las nuevas instalaciones, como el recién inaugurado Materno Infantil que ha ampliado significativamente las capacidades del centro. Los sindicatos denuncian que, a pesar de lograr la paralización de la externalización del servicio en el pasado, el número de trabajadores de mantenimiento sigue siendo insuficiente. Actualmente, solo 20 empleados son responsables del mantenimiento de todas las instalaciones, incluyendo las nuevas del Materno Infantil. Trinidad Garrido, representante de CCOO, expresó su preocupación acerca de la externalización y privatización que ha afectado al servicio durante años. "Ya hemos logrado detener la externalización en el hospital materno infantil, donde se estaba contratando a una empresa externa con más de 20 trabajadores", afirmó Garrido. Manuela González de UGT señaló que, a pesar de las expansiones en infraestructura del Hospital Universitario de Torre Cárdenas, el personal de mantenimiento no ha experimentado un aumento proporcional. "El mantenimiento es una categoría, la gran olvidada del hospital", declaró González. Ambos representantes sindicales insistieron en que la falta de personal no se limita solo al área de mantenimiento, sino que afecta a diversas categorías, evidenciando una posible tendencia hacia la privatización de la sanidad, postura que rechazan de manera contundente. La movilización de UGT y Comisiones Obreras destaca la urgencia de abordar la situación del personal de mantenimiento y otras categorías, subrayando la importancia de garantizar la calidad y accesibilidad de los servicios de salud en el Hospital Universitario Torrecárdenas. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

