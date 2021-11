Capital Última semana para inscribirse en los concursos municipales de Belenes y Villancicos martes 30 de noviembre de 2021 , 16:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se anima a participar a centros educativos, hermandades, asociaciones, comercios y particulares, estableciéndose premios en todas las categorías y modalidades de ambos concursos Diciembre ya está aquí y, por tanto, también las fiestas navideñas que tienen en el Belén y los villancicos dos de sus más asentadas y antiguas costumbres. Un ritual que, como cada año, el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Cultura y Educación, promueve con una nueva edición de sendos concursos municipales, cuyo plazo de inscripción finalizará el próximo martes, 7 de diciembre. Se anima a participar a centros educativos, hermandades, asociaciones, comercios y particulares, estableciéndose premios en todas las categorías y modalidades de ambos concursos. En el caso del Concurso Municipal de Belenes, la primera de las modalidades es de Asociaciones y Centros Educativos y Docentes; una segunda de Instituciones, Entidades, Asociaciones, Parroquias, Hermandades y Cofradías; una tercera de Comercios; la cuarta, de belenes realizados por personas físicas. Los dos primeros premios de las dos primeras categorías serán de 650 y 450 euros. Serán de 500 y 300 euros para los dos primeros clasificados de las dos segundas categorías, además se establecen dos accésits de 200 euros y diploma acreditativo para todos los distinguidos. Se valorará el trabajo manual realizado, y la originalidad del montaje (materiales, presentación artística, iluminación, pintura, ubicación de los elementos, paisaje....), la creación artística, originalidad, ingenio, esfuerzo y laboriosidad. Podrán incluir materiales y elementos naturales (rocas, plantas, agua en movimiento...), figuras articuladas, escenas en el exterior o interior de edificaciones o cuevas y efectos especiales. Los Belenes que se presenten a concurso deberán ser reverentes y ajustarse a las mínimas normas de tradición popular y litúrgica. El jurado efectuará las correspondientes visitas durante los días 14, 15 y 16 de diciembre, para todas las modalidades, previa confirmación del horario por parte de este Área con los participantes. En caso de que el Belén esté expuesto al público en general, deberá indicar un horario de visita, hasta el día 5 de enero. Las inscripciones se dirigirán a la atención de la Delegación de Área de Cultura y Educación, indicando la participación al concurso local de belenes, y se presentarán en el Registro General o registro electrónico del Ayuntamiento de Almería en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. Debe indicar NIF de la entidad y NIF del representante de la misma, dirección postal completa de los participantes, teléfono de contacto y correo electrónico, modalidad en la que participa, lugar de ubicación del belén y horario de visita al público. Concurso de Villancicos El tradicional concurso de villancicos está previsto se celebre el próximo día 12 de diciembre, domingo, a partir de las 11.00 horas, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. Podrán participar cuantos grupos formalicen su inscripción estableciéndose tres modalidades: Infantil (grupos cuya edad de participantes no sea superior a 7 años), Juvenil (grupos cuya edad de participantes esté comprendida entre 8 y 15 años) y Adultos (grupos cuya edad de participantes sea a partir de 16 años). En este concurso se otorgará un primer premio de 865 euros y diploma y un segundo premio de 565 euros y diploma, por modalidad. El número de integrantes de los grupos es limitado hasta un máximo de 30 integrantes, siempre que éstos no superen la edad establecida según modalidad, pudiendo utilizar instrumentos musicales. Todos los grupos participantes habrán de interpretar en su repertorio dos villancicos de libre elección, con música y voz en directo. Los grupos que se inscriban en cada una de las modalidades podrán estar compuestos por Asociaciones de Padres o Alumnos de Centros de Enseñanza o Colectivos de los mismos que puedan organizarse a tal fin; así como agrupaciones pertenecientes a Asociaciones, Parroquias u otros Colectivos cuyos representantes sean personas físicas. Las inscripciones se realizarán en el Registro General, Pza. de la Constitución s/n, y oficinas periféricas, del Ayuntamiento de Almería. En la solicitud de inscripción los participantes indicarán además los siguientes datos: Fotocopia del CIF del grupo, o en su caso, NIF del representante del mismo, modalidad en la que se inscriben, número de integrantes del grupo, no pudiendo exceder de los 30 miembros, relación de participantes y edad de cada uno de ellos, según la modalidad, título de los Villancicos a interpretar, especificándose además, autor y si se trata de villancico original o tradicional almeriense, en cuyo caso se adjuntará la letra de los mismos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

