Almería Un almeriense se embolsa más de 1.6 millones de euros en la Bonoloto Ana Rodríguez lunes 22 de enero de 2024 , 07:02h Un agraciado residente en Almería ha visto cambiar su vida tras acertar los seis números de la primera categoría en el sorteo de la Bonoloto celebrado el pasado domingo. La información fue proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado confirmando que el premio asciende a la notable suma de 1.647.285,93 euros. El billete ganador fue sellado en el despacho receptor número 5.075 de Almería, situado en la Plaza Antonio Torres, 8. Este boleto resultó ser el único con los seis aciertos necesarios para obtener la victoria en la primera categoría del sorteo. La combinación de números que condujo a esta inesperada fortuna fue 4, 34, 44, 10, 41 y 22, con el 46 como complementario y el 2 como reintegro. La recaudación total del sorteo alcanzó la cifra de 2.089.332 euros, mostrando el entusiasmo y la participación de los jugadores. Además, en la segunda categoría del sorteo, correspondiente a cinco aciertos más el complementario, se registró otro afortunado. Un boleto validado en la Administración de Loterías número 1 de Ciudad Rodrigo (Salamanca) resultó ser el único acertante de esta categoría, llevándose un premio de 130.551,08 euros. El sorteo de la Bonoloto sigue generando emoción y cambiando vidas, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de convertirse en millonarios de la noche a la mañana. Sin duda, esta noticia ha dejado una marca imborrable en la vida del afortunado de Almería, quien ahora puede disfrutar de una suma significativa que seguramente transformará su realidad.

