Un brillante espectáculo piromusical pone el broche de oro a la Feria de Almería

Con una duración de casi quince minutos, destacó por unas coreografías llenas de colores en una noche especial en el Espigón de la Térmica La palabra 'Fuego' como símbolo de pasión y alegría ha acompañado a la Feria de Almería 2022, desde el título del concierto de la OCAL, 'Almería a fuego' a la presentación del nuevo disco de Estopa, titulado 'Fuego'. Anoche se puso el broche de oro a la Feria de Almería 2022 con la tercera vez que aparece en el programa esta palabra, los 'Fuegos artificiales'. Realmente fue un espectáculo piromusical desde el Espigón de la Térmica que llenó la noche de los colores y el estruendo de los cohetes ante la atenta mirada de cientos de almerienses. Los fuegos artificiales, que también estuvieron presentes en el pregón y en el concierto de la Orquesta Ciudad de Almería, brillaron sobre el mar Mediterráneo, e hicieron disfrutar a niños y mayores. Un espectáculo piromusical de casi 15 minutos, a partir de las 0:30 horas, que comenzó con música alegre y guirnaldas áreas que juegan con serpentinas. Siguieron con grandes palmeras multicolor al ritmo de los timbales. Dibujos de crisantemos y magnolias ante los aplausos del público que lo seguía desde el Paseo Marítimo y en la propia arena. El cierre lo protagonizaron cientos de truenos en un maravilloso espectáculo, con el que se ha puesto el broche de oro a la esperada Feria de Almería 2022 en honor de la Virgen del Mar, que ha cumplido todas las expectativas.

