Capital Misa y la procesión de la Virgen del Mar para cerrar la Feria domingo 28 de agosto de 2022 , 19:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa en funciones, María del Mar Vázquez, ha asistido este domingo a la celebración de la Santa Misa Estacional en honor a la patrona, la Virgen del Mar, oficiada este mediodía por el obispo, Antonio Gómez Cantero, quien ha recibido al término de la Solemne Eucaristía la medalla que le ha sido otorgada por la Hermandad de la Santísima Virgen del Mar. Con la misa y la procesión de esta tarde, después de dos años de parón por la pandemia, Almería cierra así sus fiestas. Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, Vázquez ha acudido a la misa, concelebrada por el Cabildo catedralicio y la comunidad de Dominicos en el Santuario de la Virgen del Mar, acompañada por miembros del equipo de gobierno y de la corporación municipal, además de por distintas autoridades, civiles y militares. Asimismo, entre los asistentes también ha estado la vicepresidenta tercera de la mesa del Parlamento de Andalucía, Mercedes Rodríguez. La alcaldesa en funciones asiste también esta tarde, junto al resto de equipo de gobierno y de la Corporación, a la procesión de la Virgen del Mar, que recorrerá las calles del centro de la ciudad. Durante la homilía, el obispo ha ensalzado a la Virgen del Mar, Patrona de la ciudad, y ha pedido a ella por todos los almerienses. Al mismo tiempo, ha tenido palabras para recordar la situación que vive el pueblo ucraniano, como consecuencia de la invasión rusa, y para todos aquellos que se ven afectados por una crisis "agravada por la inflación y el horizonte económico que se augura". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.