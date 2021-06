Provincia Un centenar de personas recorre el bajo Andarax reclamando servicio público de tren domingo 27 de junio de 2021 , 18:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





Englobadas en las jornadas por el tren que este fin de semana han puesto a Almería en el centro del debate, la Plataforma almeriense en defensa del tren público y social, la Plataforma por el Tren Rural de Andalucía (PTRA) y CGT Andalucía han marchado en la tarde de ayer entre Santa Fe de Mondujar y Benahadux reivindicando el cercanías para la comarca del Bajo Andarax (Almería), cuyas estaciones se encuentran en una línea electrificada que permitiría que el medio rural almeriense en esa comarca contase con servicio público ferroviario que le acercase a la capital, fijase población en su territorio y se quitasen de las carreteras miles de vehículos diarios.



A las 18.30 y tras apoyar la marcha la alcaldesa de Santa Fe de Mondujar, iniciaron la marcha con las pancartas reivindicativas y con cantos como "queremos cercanías para usarlos todos los días" “Andalucía sin tren se vacía” o "Almería quiere cercanías" recorriendo en 90' la distancia con Gador, la primera parada, donde la regidora de este municipio mostro también su soporte a los sufridos caminantes.



A eso de las 21.00 los participantes llegaron a destino tras recoger a vecinos a su paso que apoyaban la marcha al verla por las puertas de su casa.



Tras unas palabras de la alcaldesa de Benahadux y la lectura del manifiesto terminó el acto central de las jornadas que hoy finalizan en la capital almeriense con una visita turística por el patrimonio cultural de la ciudad.

