Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Un detenido por asaltar a personas mayores en el Poniente miércoles 26 de octubre de 2022 , 10:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esta investigación está alineada con Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad “Plan Mayor de Seguridad” noticiasdealmeria.com La Guardia Civil de la Comandancia de Almería tras una ardua investigación, detiene a un varón como autor de cuatro delitos de robos con violencia e intimidación cometidos contra personas mayores. Esta investigación está enmarcada dentro del Plan Mayor de Seguridad, dirigido a la prevención y mejora de la seguridad de nuestros mayores, del que puede obtener más información a través de la Web del Ministerio del Interior:https://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/planes-de-prevencion/plan-mayor-seguridad/ Esta investigación se inicia cuando al recibirse un aviso en el Centro de Mando y Control de la Comandancia de Almería a través del 062, se alerta de que en el municipio de Dalias se está produciendo un Robo con Violencia cometido contra un persona de avanzada edad, por lo que se activa un dispositivo específico para atender dicha incidencia. Se desplazan unidades al lugar a la mayor brevedad, donde comprueban la existencia de los hechos y recaban la mayor cantidad de datos, vestigios y testimonios en relación con el suceso, especial mención merece la colaboración ciudadana. El personal de la Guardia Civil encargado de la investigación, tras analizar los datos aportados y realizar la reconstrucción de los hechos, identifican el vehículo utilizado por el autor, que permite la identificación del mismo. La Guardia Civil de la Comandancia de Almería organiza un dispositivo de búsqueda y localización del propietario de vehículo y autor de los hechos con resultado positivo, lo que da lugar a su detención aun tras intentar darse a la fuga y ofrecer gran resistencia. De la investigación realizada así como de los datos de denuncias previas existentes, se consigue vincular al responsable con otros hechos acaecidos anteriormente, con el mismo modus operandi y por parte de los agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería se consigue determinar que el detenido, varón, vecino del municipio de Vícar (Almería) también es el responsable de dos delitos de robo con violencia e intimidación en Roquetas de Mar y otro en El Ejido (Almería) Las diligencias instruidas junto al detenido se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de los de Almería (Nº 2). Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Almería recomienda a nuestros mayores que: · En la calle. Camine por la parte interior de la acera, colocando el bolso en el lado de la pared. · Utilice preferentemente bolsos de asa o bien que no lleven correa. · Evite también hacer ostentación de joyas u otros objetos de valor y proteja su bolso o cartera en las grandes aglomeraciones de personas. · Verifiquen plenamente cualquier propuesta que le ofrezcan por la calle por muy ventajosa que le parezca. Es posible que sea una estafa. · En sus viajes. No olvide su documentación personal. · Mantenga siempre vigilado su equipaje y pertenencias personales. · No confíe sus maletas a personas desconocidas o que no estén debidamente acreditadas. · Nunca acepte llevar maletas o bolsos de personas que no conozca. · En su domicilio. No abra la puerta de su casa o el portero automático a personas desconocidas. · Si no tiene mirilla, instálela. Desconfíe siempre de quien llame a su puerta ofreciéndole la venta de cualquier cosa o que diga que representa a un organismo público o asociación humanitaria. El delincuente utilizará cualquier excusa para entrar en su casa. · Desconfíe de los servicios técnicos que no hayan llamados previamente por usted o su familia. Identifique a los empleados que, aún con su autorización, deban efectuar reparaciones, revisiones o cobros en su domicilio. · En el Banco. Si tiene que utilizar un cajero automático, no lleve anotadas las claves de sus tarjetas. Procure memorizarlas. · Vigile siempre los alrededores y no realice ostentación de dinero en público. · Procure ir acompañado cuando tenga que firmar documentos, realizar cobros o pagos de cierta importancia. · Por Internet. No confíe de supuestos mensajes de su banco en los que le soliciten sus claves secretas o los números de sus tarjetas bancarias. · No realice compras en páginas que no le garantizan la seguridad de sus datos. · Sea precavido con su perfil y datos personales al acceder a redes sociales. · Verifique plenamente las grandes ofertas en internet. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 1 ( 1 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

