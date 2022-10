Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Adra celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático miércoles 26 de octubre de 2022 , 10:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con la exposición ‘Adaptación’que ha llegado a la ciudad de la mano de Cruz Roja noticiasdealmería.com El Ayuntamiento de Adra ha celebrado el Día Internacional contra el Cambio Climático, de la mano de Cruz Roja, con la exposición ‘Adaptación’. Se trata de una muestra, ubicada en el pasillo de acceso, desde la plaza Ortiz de Villajos, a la Biblioteca Municipal y que consta de 16 enaras informativas. Los concejales del equipo de Gobierno de Manuel Cortés, Melody Rodríguez, Antonio Sánchez y Patricia Berenguel, acompañados de voluntarios de la institución humanitaria, han inaugurado este lunes esta exposición que estará disponible toda esta semana para su visita gratuita, en horario de apertura de la Biblioteca, de lunes a viernes de 09:00 a 20:30 horas. El objetivo principal de este tipo de actividades de concienciación es frenar el calentamiento global, si bien, esta muestra pretende reflejar “la otra lucha contra el cambio climático” en la que es “imprescindible la respuesta humana a los impactos, ya evidentes, de un clima más cálido, extremo e incierto”. Con esta serie de enaras, la ciudadanía va a conocer, entre otros asuntos, la diferencia entre “tiempo” y “clima” y cuáles son las familias climáticas, además de aprender a convivir con el calor con protocolos de actuación, medidas de mitigación, la transición a una economía baja en carbono o la importancia de los bosques para proteger la ciudad. La muestra termina con la enara número 16, que expone un plan para afrontar mejor los riesgos del cambio climático en el que las claves son la capacitación, la divulgación, la participación y la investigación. Un plan que se extiende a casi una veintena de ámbitos de trabajo y más de 80 líneas de acción. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

