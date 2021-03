Sucesos Un detenido por asaltar a punta de navaja a escolares de Vícar viernes 05 de marzo de 2021 , 12:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Entre éste y otro les robaron los teléfonos móviles La Guardia Civil de Almería, dentro del marco de la Operación “GORILA”, ha detenido a una persona, varón de 26 años, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, en la vía pública, haciendo uso de un arma blanca para sustraer los móviles a dos menores en la localidad de Vícar (Almería). Esta detención se enmarca dentro de las actividades desarrolladas por La Guardia Civil, durante los servicios de seguridad ciudadana, realizados en el poniente almeriense, para prevenir y evitar los diferentes robos, proporcionando una rápida respuesta a los hechos delictivos cometidos en este ámbito. La Guardia Civil inicia esta investigación tras la denuncia presentada en dependencias oficiales, a finales del pasado mes de febrero, por la comisión de un delito de robo con violencia e intimidación con arma blanca. La víctimas, dos menores de 16 y 14 años, informan a los agentes que, pasadas las tres de la tarde, después de salir del instituto de la citada localidad, fueron abordados por dos varones que les exigieron entregar sus teléfonos móviles. En principio, los menores se negaron a ello, por lo que los asaltantes no dudaron en sacar una navaja de entre sus ropas y tras amenazarlos lograron arrebatarles los móviles y salir huyendo a la carrera. Durante el desarrollo de la investigación, la Guardia Civil establece diferentes entrevistas con posibles testigos y que junto con los datos y algunos rasgos físicos singulares aportados por los menores, que llamó la antención a los agentes, se obtiene importante información para acotar la lista de sospechosos de la autoría del robo con intimidación. En línea con la investigación y después de contrastar toda la información, los agentes obtienen la identidad de uno de los autores. Por ello, proceden a realizar acta de reconocimiento fotográfico, donde las víctimas identifican y reconocen plenamente y sin ningún género de dudas, al detenido, como uno de los autores de los hechos denunciados. Finalmente, la Guardia Civil ha detenido a un varón de 26 años, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación con arma blanca que, tras ser puesto a disposición del juzgado en funciones de guardia de Almería, se ha decretado el ingreso en prisión y sin fianza. La investigación continúa abierta entorno a la detención del segundo autor de los hechos La investigación continúa abierta entorno a la detención del segundo autor de los hechos No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.