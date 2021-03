Almería El PP “preocupado” ante la falta de impulso del Gobierno a la desaladora de Villaricos viernes 05 de marzo de 2021 , 12:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Castellón y Matarí recuerdan que el PSOE de Almería vendió esta infraestructura como el “proyecto estrella” de los presupuestos para 2021 y ahora el Gobierno reconoce que “no es posible concretar un plazo para su puesta en servicio”





“Teníamos razón hace unos meses cuando asegurábamos que el Gobierno de Sánchez no piensa cumplir los Presupuestos Generales del Estado que afectan a la provincia de Almería”, ha señalado el diputado nacional del PP de Almería, Miguel Ángel Castellón, una afirmación que ahora cobra más sentido que nunca después de que el Ejecutivo de Sánchez haya contestado a una pregunta sobre la desaladora del Bajo Almanzora, formulada por los diputados almerienses, en la que reconoce abiertamente que “no es posible concretar un plazo para su puesta en servicio”. Castellón y Matarí recuerdan como el PSOE de Almería vendió como “proyecto estrella” de los presupuestos la reparación de la desaladora de Villaricos, una actuación que como ya dijo el PP “aunque se contempla en el presupuesto, lo que hace falta es que se cumplan las actuaciones” y ahora sabemos que no lo van a hacer. Para los diputados del PP aunque el Gobierno diga que se están dando los pasos necesarios para ejecutar la reparación de esta infraestructura, la realidad es que lo único que hacen desde el PSOE es “vender humo” algo a lo que también se han acostumbrado los diputados socialistas apoyando una gestión que “deja mucho que desear” en cuanto a la provincia de Almería se refiere. Miguel Ángel Castellón y Juan José Matarí señalan que las mentiras de Pedro Sánchez sobre infraestructuras tan necesarias como la desaladora de Villaricos ponen en jaque a los agricultores y regantes de la zona de Levante que ya han mostrado su preocupación ante la posible falta de agua el próximo verano, por lo que desde la Mesa del Agua han pedido que se garantice el abastecimiento para que se puedan seguir regando los cultivos en esta comarca. “Desde el PP entendemos a los regantes y su preocupación y exigimos al Gobierno de Sánchez que cumpla con lo presupuestado para que la desaladora se haga en tiempo y forma y puedan tener asegurada el agua que necesitan para sus cultivos y para mantener a sus familias”, afirman. Finalmente, Castellón y Matarí señalan que estarán muy pendientes ante las actuaciones del Gobierno en esta materia y seguirán exigiendo que se cumpla con lo prometido en todas las infraestructuras hidráulicas de la provincia. “En Almería, nuestros agricultores y regantes aprovechan cada gota de agua para cultivar las mejores frutas y hortalizas que luego saborean en toda Europa. Instamos al Gobierno a garantizar, con las infraestructuras hidráulicas que han prometido, que no falte el agua que se necesita para seguir produciendo productos de la mejor calidad como son los almerienses”, concluyen. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas El Gobierno no tiene fecha para recuperar la desaladora del Bajo Almanzora

