Un investigador de la UAL gana el concurso Falling Walls Lab Spain

viernes 17 de junio de 2022 , 17:36h

Con una investigación novedosa sobre la sarcopenia, un trastorno degenerativo en el que la masa y la fuerza de los músculos se pierden con el envejecimiento, Borja Martínez Téllez, investigador de la Universidad de Almería se ha alzado como ganador del evento Falling Walls Lab Spain y, por tanto, será el representante español en la final internacional de este concurso que tiene por objetivo la búsqueda de jóvenes talentos científicos, innovadores y mentes visionarias capaces de aportar ideas innovadoras que den respuesta a desafíos actuales mundiales en ámbitos como energía, pobreza, medio ambiente o salud.

Una investigación que nace con el fin de poner solución a una de las enfermedades que surgen como consecuencia de que cada vez nuestra sociedad es más longeva. “Están apareciendo nuevas enfermedades o trastornos como la sarcopenia. Esta es un trastorno por el cual se pierde masa y fuerza muscular y se desconocen las posibles causas. A día de hoy se sabe que el ejercicio de fuerza es la mejor solución para combatirla, ¿pero qué ocurre con aquellas personas que no pueden hacer ejercicio porque la sarcopenia está más avanzada? Es ahí, donde nuestra investigación intentará aportar una solución gracias al descubrimiento de una nueva función bacteriana”, ha explicado Borja Martínez.

El objetivo de este investigador de la UAL, junto al grupo de investigación Sport Research Group, dirigido por Alberto Soriano-Maldonado, es desarrollar píldoras que sean capaces de imitar el efecto del ejercicio físico a través de una bacteria específica relacionada con una mayor masa y fuerza muscular. Ya que la mayoría de estos pacientes están debilitados y no pueden aumentar su masa muscular a través del ejercicio de fuerza. “Nuestro proyecto consiste en tratar de mimetizar los efectos beneficiosos del ejercicio físico a través del uso de bacterias intestinales. Estos posibles nuevos tratamientos irían destinados a personas que no pueden moverse y que no pueden realizar ejercicio físico”.

De momento, el proyecto se encuentra en “pañales”. En los próximos años “vamos a trabajar en intentar desarrollar productos donde podremos suplementar a pacientes con estas bacterias, los efectos en el ser humano aún se desconocen, pero tenemos evidencia científica suficiente como para creer que son posibles. Siendo optimistas en 10 años podríamos estar solucionando parcialmente el problema, siempre acompañado de un estilo de vida activo (ejercicio, buena alimentación y etc.)”.

Borja Martínez explicó durante tres minutos esta investigación, tiempo suficiente para ganarse la valoración más alta de los 15 finalistas, y un premio de 500 euros, por parte del jurado de este evento celebrado en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. “La experiencia ha sido espectacular, no me esperaba haber sido seleccionado por el jurado como ganador. He de decir que la final estuvo muy igualada con una antigua compañera mía, Cristina Cadenas Sánchez, de la Universidad de Granada. Intenté empezar de forma rompedora, sin mediar palabra, y sin presentarme, decidí levantar y sentar a todo el público en menos de 10 segundos, de esta forma intenté hacerles ver, que ese movimiento que para nosotros es fácil, para pacientes con sarcopenia avanzada es muy difícil y doloroso”.

Una exposición directa que le abrió las puertas de la final internacional que tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre en Berlín. Allí Borja Martínez defenderá su idea titulada ‘Breaking the wall of exercise mimetics’ (‘Rompiendo el muro de la mimética del ejercicio’). “Como investigador andaluz y español, representar a mi país en la final de Berlín, con los mejores científicos y empresarios del mundo, es un reto muy apasionante y una responsabilidad. En el jurado habrá premios Nobel e investigadores de máximo calibre internacional, el hecho de puedan escuchar mi idea es ya de por sí un premio. Mi objetivo es pasármelo bien y, sobre todo, demostrar que en España y en Almería se puede hacer ciencia de calidad mundial en el área de la fisiología del ejercicio y medicina”.

Para la gran final de Berlín Borja Martínez hará “muchos ensayos con gente muy diferente. Quiero cambiar muchas cosas de mi presentación para hacerla más impactante e impresionante aún. El CSIC me va a asesorar para hacer el mejor papel posible e intentar traer el gran premio a España”.

En cuanto a su futuro, en la actualidad este investigador se encuentra “buscando financiación para poder desarrollar estas ideas que he presentado en este concurso. Así que en el futuro me veo montando un laboratorio puntero sobre esta temática en la Universidad de Almería. A día de hoy, mi objetivo es aplicar a becas europeas, estilo ERC-Starting grant, para conseguir la financiación que necesito para desarrollar mi sueño”.

Las empresas interesadas en ponerse en contacto con él pueden hacerlo en la dirección [email protected]