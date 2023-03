Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Un libro de esperanza contra el cáncer: “¡¿Si lo hubiera sabido antes!?” sábado 04 de marzo de 2023 , 10:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El subdelegado del Gobierno, José María Martín, asistió ayer por la tarde a la presentación del libro “¡¿Si lo hubiera sabido antes!?”, escrito por Miguel Díaz Martínez, paciente oncológico, superviviente de cáncer de colon. La presentación también contó con Magdalena Cantero, presidenta de la AECC en Almería. Martín señaló su “satisfacción” por participar en la presentación de un libro “escrito desde la experiencia de un paciente oncológico que ha superado la enfermedad”. “¡¿Si lo hubiera sabido antes?!” es un grito de esperanza a las miles de personas que atraviesan la difícil situación de sufrir cáncer y lo que esto supone íntimamente a su familia y a su entorno laboral. En su libro, el autor plantea dos grandes retos para combatir el cáncer: la promoción de hábitos de vida saludables y la importancia de la prevención. “La detección precoz, que es el caso del cáncer de colon es posible con el cribado de sangre oculta en heces, es imprescindible para que la enfermedad pueda cogerse a tiempo”, explicó Miguel Díaz a los asistentes. Por su parte, Magdalena Cantero, presidenta provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, destacó que “este libro y la experiencia de su autor es, además, un logro colectivo, puesto que cada vida que consigue superar el cáncer lo es”. El acto de presentación tuvo lugar en la librería Picasso de la capital. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

