Un mal día de URA facilita la heroica de CAR Coanda

sábado 10 de febrero de 2024 , 20:02h

Ser tremendamente superior en melé y estar mejor en touche, menos en el tramo final, pero dejarse ‘comer la tostada’ en tu propio campo. Este es el resumen más rápido del derbi andaluz protagonizado por Unión Rugby Almería y por CAR Coanda Sevilla en día y horario nada habitual del Juan Rojas, el del sábado por la tarde. Los hispalenses se presentaron con solo 15 efectivos, tal y como URA jugó realmente en San Pablo en la primera fase, pese a haber viajado 16, por la grave lesión de Emilio Arias nada más comenzar. Curiosa circunstancia esta ‘devolución’ rival del ‘favor’, pero con guion nada parecido. De hecho, el XV sevillano ‘hizo su partido’ y salió victorioso heroicamente.

Una pérdida sobre otra, sin la determinación suficiente en campo rival para aprovechar la superioridad en las fases estáticas, Unión Rugby Almería firmó el que posiblemente sea su peor partido de la temporada. Al descanso se fue por detrás en el marcador y a la vuelta pareció mejorar. De hecho, le dio la vuelta al electrónico y tenía la opción de dar la puntilla, pero de seguido le ‘regaló vida’ a un CAR Coanda que supo jugar sus bazas a la perfección. El partido finalmente estuvo en la diferencia de acierto al pie, ya que el equipo almeriense hizo cuatro ensayos, por solo dos del cuadro sevillano, pero no vio palos en ninguna ocasión, lo que habría sido suficiente para vencer.

Cierto es que Castro no jugó, sentado en el banquillo, sí, pero ‘entre algodones’ según dijo en la previa ‘Quintana’, como también Juan Ignacio, que sí jugó, que dio de nuevo todo lo que pudo y que fue desequilibrante… hasta que finalmente tuvo que retirarse. No era el día, estaba claro, pero a pesar de las malas sensaciones se podía salvar la incomodidad con una victoria de hasta cinco puntos. Cayó el 20-17 en dinámica de ir a rematar la remontada y sumar el bonus, impidiendo el defensivo del rival, pero nada, no se tuvo continuidad tampoco entonces y CAR Coanda ‘se libró’ de la melé, pactada al quedarse con uno menos por lesión, y ajustó a la perfección el desgaste de fuerzas.

El primer regalo se vio en el minuto 5, después de arrasar en melé e ir a por el ensayo sin éxito. Era una premonición. Se erró atrás, pero se recuperó, se fue a touche y a un maul en propio campo avanzando muchos metros, con gran superioridad. Otra touche en diez metros suponía presión, pero desencadenó una melé con introducción de CAR que se robó, quedándose Pocho a un metro del try. Sin embargo, cada acción tuvo la respuesta por parte de CAR Coanda, y a ese ‘casi ensayo’ le sucedió otro con jugada individual de Zambrano, patada a la espalda de la defensa que casi hizo buena. Aviso y melé, otra vez robada, pero con pérdida e intento de drop que se fue por poco.

Estaba claro que la apuesta arriesgada de un XV sevillano limitado, pero muy valiente en su planteamiento de presionar muy arriba, podía tener agujeros, el que encontró el excelente zaguero Juan Ignacio en una galopada tras quiebro, punta de velocidad y try para poner tranquilidad a un URA indeciso en campo contrario. Se produjo estando en superioridad por amarilla a Ferrete, innecesaria. Era cuestión de madurar algo más, lo que no se consiguió porque esa referida apuesta arriesgada de CAR Coanda, al límite del fuera de juego y de su esfuerzo físico, se vio recompensada con interceptación de pase muy arriba y ensayo fácil bajo palos para el 5-7. Se volvía al cuerpo a cuerpo.



Igualmente a como cabía esperar, por fin la melé dio su fruto con un ensayo que tuvo a Pocho sacando el oval con la peligrosidad que le es habitual, pero esta vez dando el pase a Truman, imparable hasta la zona de marca. Fue el 10-7, tampoco transformado con el viento en contra. De la nada prácticamente salió el empate, sin que pudieran los almerienses madurar el marcador tampoco en esa segunda ocasión. Golpe a palos y dentro para el 10-10. No quedó ahí la desgracia almeriense, puesto que un grave error atrás, en una situación en la que jamás se podría haber producido la superioridad por parte del adversario, llegó el segundo ensayo del cuadro sevillano, su guion perfecto.



Otro acierto y el 10-17 campando en el marcador, pudo ser peor al tener una patada a palos en el límite del tiempo antes del descanso, esta vez pasando el oval cerca del travesaño, pero por debajo. Tocaba reflexionar y meterse mucho más en el partido si se quería impedir lo que finalmente sucedió. El comienzo de la segunda parte no tuvo un giro drástico, perdiendo muchísimos balones, sin continuidad ninguna en el juego, y sin embargo se tiró de melé para revivir. Una acción personal de Pocho puso el 15-17, sin transformación ni empate, y la remontada tuvo que esperar, pero no mucho. Quizá en la única ocasión en la que se trenzó bien el juego arriba anotó Momia y 20-17.



Ahí no solo se tenía la victoria, sino la suma completa de cinco puntos, cuatro ensayos ante dos, habiendo hecho uno más, pero inexplicablemente URA entró en el juego de CAR Coanda una vez más. Se frenó el ritmo, se trabó todo, se siguió perdiendo el oval ante una mayor intensidad sevillana, completada con concentración. El partido se hizo más feo y el adversario pescó en las aguas revueltas con un golpe que se tiró a palos para el 20-20. Quedaba tiempo todavía para buscar el quinto ensayo y sumar los cinco puntos, aunque no fuera suficiente para impedir el bonus defensivo, pero nada, no fue posible y, para más inri, en la última jugada, con posesión hispalense larga, golpe en el centro del campo, centrado, transformado por un no pateador habitual para el 20-23.



FICHA TÉCNICA:

Unión Rugby Almería (20): Momia, Giardina, Grasso, Mono, Ata, Mudo, Truman, Pocho, Román, Lamboglia, Hassan, Román, Luis Gómez, Peres, Pufo y Juan Ignacio. Suplentes: Juanma, Franco, Piloto, Villena, Quiroga, Castro y Coke.

CAR Coanda Sevilla (23): Pérez, Tavita, Nogales, Muñoz, Del Castillo, Saungweme, Marine, Martínez, Mora, Agra, Zambrano, Frydman, Carrero, Ferrete y Míguez.

Árbitro: Joaquín Santoro. Expulsó temporalmente a Ferrete (min. 21) y roja directa a Zambrano (min. 80), ambos por parte de CAR Coanda.

Tanteo: 5-0, min. 24: ensayo Juan Ignacio Pérez. 5-7, min. 27: ensayo de Tavita transformado por Mora. 10-7, min. 30: ensayo de Truman. 10-10, min. 36: patada de castigo transformada por Mora. 10-17, min. 37: ensayo de Nogales transformado por Mora. DESCANSO. 15-17, min. 58: ensayo de Pocho. 20-17, min. 64: ensayo de Momia. 20-20, min. 71: patada de castigo transformada por Mora. 20-23, min. 80: patada de castigo transformada por Agra. FINAL.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada, segunda fase, Grupo C de División de Honor B, disputado en el Juan Rojas ante medio millar de espectadores.