Almería Un mes para que te hagan en el DNI en Almería jueves 07 de julio de 2022 , 20:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia FACUA ha realizado un análisis sobre la situación en la que se encuentran las 95 unidades de documentación que existen en las 50 capitales de provincia y las dos ciudades autónomas FACUA-Consumidores en Acción ha llevado a cabo un análisis en las 50 capitales de provincia y las dos ciudades autónomas para comprobar en qué situación se encuentran las oficinas de expedición y renovación del DNI y Pasaporte, teniendo en cuenta que los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han denunciado el "colapso" que existe en muchas de ellas. Este estudio, que ha sido presentado en rueda de prensa por la presidenta de FACUA, Olga Ruiz, recoge los resultados obtenidos tras consultar, a fecha de 6 de julio, cuándo se ofrece al usuario la primera cita para renovar o emitir el DNI o Pasaporte en las 95 unidades de documentación que existen repartidas entre las 50 capitales de provincia, además de Ceuta y Melilla. Teniendo en cuenta este análisis, FACUA pide al Ministerio del Interior que se cubran las 2.500 plazas vacantes de personal no policial, algo que aliviaría la elevada carga de trabajo con la que cuenta a día de hoy la mayoría de las oficinas de expedición y renovación de DNI y Pasaporte. La asociación pide además que se mejoren las condiciones laborales del personal no policial y se les dote de medios técnicos suficientes para que puedan ejercer su trabajo con garantías. Los resultados de este informe han sido enviados al Defensor del Pueblo y a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. Una veintena de oficinas ofrecen cita dentro de dos meses De las 95 oficinas consultadas, 23 de ellas tienen disponibilidad para septiembre. Es decir, prácticamente en una de cada cuatro unidades el usuario tiene que esperar hasta dos meses para poder llevar a cabo el trámite de expedición o renovación del DNI o Pasaporte. Entre las oficinas que se encuentran más congestionadas están las cuatro que existen en Sevilla capital, cinco de las siete que hay en Barcelona o dos de las tres de Valencia y de Málaga. Además de estas grandes ciudades, también se dilata la cita hasta dos meses en otras de menor tamaño como Cuenca, Ciudad Real, Melilla, Girona o Logroño. Del casi un centenar de unidades analizadas, 46 de ellas ofrecen cita previa en diferentes fechas de agosto. De este modo, en casi la mitad de las oficinas que hay en las 50 capitales de provincia y ciudades autónomas hay que esperar al próximo mes para poder cerrar una fecha. Entre estas 46 oficinas con fechas libres en agosto se encuentran 12 de las 14 que existen en Madrid capital, tres de las cinco que hay en Zaragoza, las dos de Las Palmas de Gran Canaria o las dos de Santander. También dan cita ya para dentro de un mes dos de las tres unidades de documentación que hay en Valladolid y en Granada, y las oficinas de otras ciudades de tamaño medio como Almería, Burgos, Albacete, Castellón, Badajoz, Huelva, Lleida, Jaén, Cáceres, Toledo, Pontevedra, Ceuta o Huesca. Citas para fechas próximas Destacar también que un total de 26 oficinas de las 95 analizadas ofrecen cita previa a lo largo del presente mes de julio. Entre esta veintena de unidades de documentación que no están saturadas se encuentran las dos de Palma, o una en ciudades como Madrid, Valencia, Zaragoza, Málaga o Murcia. La mayoría de las oficinas que tienen disponibilidad en las próximas tres semanas se encuentran ciudades de tamaño medio como Córdoba, Pamplona, León, Ávila, Palencia, Lugo, Soria o Teruel. Hay además algunas ciudades como Zamora, Cádiz, Salamanca, Segovia o San Sebastián que ofrecen la posibilidad de obtener una fecha para renovar o expedir el DNI o Pasaporte en un plazo de menos de una semana, prácticamente de un día para otro. ¿Cómo reclamar? FACUA ha recibido numerosas consultas de socios solicitando información sobre qué pasos seguir para interponer una reclamación por la saturación que atraviesa este sistema de tramitación de citas. Los usuarios tienen la posibilidad de interponer una queja o sugerencia a través del apartado de "Servicios al ciudadano" de la página web de este organismo. Para ello, hay habilitado un formulario de solicitud de información o realización de sugerencias, y otro para interponer una queja a través de la Sede Electrónica. Además de esta vía telemática, también existe la posibilidad de presentar un escrito de manera presencial en las oficinas de atención o a través del correo postal. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

