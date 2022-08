Sucesos Ampliar Un niño fallecido entre los rescatados de patera salida de Orán lunes 08 de agosto de 2022 , 20:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un menor sirio del que no ha trascendido la edad, es el único fallecido en una patera rescatada por la Salvamar Spica, según informa en su perfil de Twitter Héroes del Mar. Se indica así mismo, que en total iban en la embacación once personas, de las seis eran sirios, cinco marroquíes y uno argelino. La embarcación había salido de Orán (Argelia). No hubo naufragio, por lo que se desconocen los motivos de la muerte del niño. Anoche llegaron en una patera a San José (Nïjar) 18 personas, de las que dos eran mujeres y otras dos niños. También provenía de Orán. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

