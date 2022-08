El Gobierno PSOE-PODEMOS deja fuera a Andalucía de las ayudas a la alta velocidad

lunes 08 de agosto de 2022 , 18:20h

La medida compensatoria recogida en el Real Decreto del Gobierno para reequilibrar territorialmente las condiciones de viaje de los usuarios recurrentes de los servicios ferroviarios de alta velocidad vuelve a olvidar a Andalucía. “Es indignante que el Gobierno continúe tomando medidas que dan la espalda a la tierra más poblada del conjunto del Estado. En Andalucía tenemos líneas de alta velocidad que cumplen con todos los requisitos para ser incluidas en este plan de ayudas y sin embargo el plan solo incluye las conexiones del centro y norte de España”, explica Modesto Gonzalez, coordinador de la formación andalucista.



Andalucía es la comunidad con más población de todo el territorio estatal con 8 millones y medio de ciudadanos. Desde Andaluces Levantaos no se concibe que una medida que aspira a aumentar la sostenibilidad energética no incluya el territorio donde mayor población hay. “Es como querer ahorrar luz en una casa y no apagar la mayoría de habitaciones, sino apagar solo una… es inexplicable que el Gobierno politice las ayudas y las otorgue en base a criterios poco objetivos”, continúa Modesto Gonzalez.



Hay que recordar que todas las líneas de Alta Velocidad que operan en Andalucía tienen menos de 100 minutos de duración y por tanto cumplen los requisitos impuestos por el Gobierno para ser incluidas en los nuevos bonos con descuentos del 50% para usuarios recurrentes de rutas comerciales de alta velocidad.



Este tipo de medidas evidencian la mentalidad del Gobierno y demuestran que la políticas estatales son injustas para con Andalucía. “Seguimos sufriendo un trato desigual y cuando se gobierna hay que cumplir con los preceptos básicos de justicia, igualdad y solidaridad.

Esperamos que el Gobierno de PSOE y Podemos recapaciten e incluyan las líneas andaluzas en estas medidas, de lo contrario seguirán demostrando que perjudican de forma premeditada a Andalucía”, finaliza el responsable de Andaluces Levantaos.