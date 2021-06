Sucesos Un padre y sus dos hijos, condenados por tentativa de homicidio en la capital almeriense viernes 25 de junio de 2021 , 16:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El crimen, que incluyó un atropello fallido y un breve tiroteo, provocó solamente leves lesiones a la víctima La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha ratificado este jueves pasado la condena a seis años de prisión de un padre y sus dos hijos por el intento de homicidio, tenencia ilícita de armas y daños materiales en la zona del suceso, así como en el coche y hogar de su víctima. Según la sentencia a la que hemos tenido acceso, los hechos ocurrieron en el verano del año 2017: el padre y uno de sus hijos se dirigieron en furgoneta al domicilio de la víctima. Este salía de su hogar en dirección a su vehículo, cuando los acusados intentaron atropellarlo: el hombre pudo esquivar el coche en parte, pero fue golpeado en ambas piernas y arrojado al suelo. A pesar de esto pudo levantarse y abandonar el lugar, mientras la furgoneta huía y se detenía en una calle cercana. A los pocos minutos llega otro vehículo, esta vez conducido por el autor principal y su hermano: el primero de ellos bajó del coche y, tras coger una azada del maletero se dirigió al vehículo de la víctima y lo golpeó repetidamente. Los acusados volvieron a escapar, momento en que el perseguido aprovechó para huir, pero comenzó a ser perseguido por el coche de los hermanos y la furgoneta de antes, conducida ahora por el padre, que le cortó el paso. El autor principal aprovechó ese momento para realizar varios disparos con un revolver, que no llegaron a alcanzar a su objetivo, pero sí a las fachadas de tres edificios de la calle donde se encontraban. El atropello inicial provocó en la víctima una contusión en tobillo y pie izquierdos y heridas leves en la pierna derecha, que sanaron sin ningún tipo de secuela física. Los daños al coche del hombre perseguido fueron valorados en más de 6.400€. Durante el primer juicio, el autor principal confesó su autoría, pero alegó una serie de excusas inverosímiles para el tribunal (por ejemplo, que los disparos se realizaron con balas de fogueo). Los tres acusados presentaron después un recurso con el que pretendían conseguir que el autor principal fuera absuelto del delito de homicidio y se le condenase por lesiones leves y amenazas, así como que se tuviera en cuenta su confesión como atenuante. También se pide que a su padre y hermano se les condene solo como cómplices, y se les absuelva de la tenencia ilícita de armas, responsabilidad solamente del autor principal. Para llevar a cabo estas peticiones, la defensa de los acusados se basó en afirmaciones y testimonios que estos habían llevado a cabo durante el juicio original, cuestionando el valor o veracidad de las pruebas que se presentaron: sin embargo, la sentencia deja claro que el objetivo del tribunal no es cuestionar los hechos que ya considera irrefutables, si no reevaluar su interpretación. Es por esto por lo que el documento no contempla que el autor principal de los hechos disparara hacia el aire con la intención de amenazar a su víctima, ya que la trayectoria de los disparos y los testigos presentes demuestran su verdadera intención homicida. Tampoco admite otros argumentos presentados por la defensa de los condenados: que los incidentes que conforman el suceso deban ser analizados por separado, que la lesión de la víctima en sus piernas no fue a causa del atropello, o que su buena suerte al salir ileso de los disparos demuestre que el autor no quisiera dispararle a él. Tampoco acepta la Sala rebajar su condena a causa de su confesión, ya que afirma que esta tenía la clara intención de exculpar a los familiares del autor principal y rebajar la gravedad de sus acciones. Por lo tanto, la sentencia original no se modifica a este respecto, y los tres acusados cumplirán una condena de seis años de prisión (uno a mayores para el autor principal por la posesión del revólver) por la tentativa de homicidio, los daños materiales y las lesiones leves causadas. Podrán presentar, no obstante, un nuevo recurso ante el Supremo en los próximos días. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

