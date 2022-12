Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Un presupuesto para seguir avanzando Carlos Sánchez Más artículos de este autor Por sábado 24 de diciembre de 2022 , 02:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Presupuesto es el documento más importante que cada año aprueban las administraciones públicas, no en vano supone el plan económico y financiero sobre el que construir la acción de gobierno. Y el pasado miércoles, el Pleno del Ayuntamiento de Almería aprobaba, en tiempo y forma, las cuentas municipales para 2023 y lo hacía además con una mayoría considerable de 15 votos a favor y una abstención frente a los 11 en contra. 225 millones de euros, 3,23 por ciento más respecto al ejercicio anterior, y un 15,23% desde el inicio de la Corporación, que nos permiten continuar avanzando hacia una ciudad que cree más empleo, más riqueza, que reduzca las desigualdades y aumente las inversiones en los barrios, siguiendo así la línea de progreso y mejora que llevamos en los últimos años. Una ciudad que refuerce la sostenibilidad y la movilidad inteligente, que apueste por la conectividad con otras ciudades para impulsar el turismo y que incremente las oportunidades para los jóvenes. Estos presupuestos son el resultado de un diálogo político leal y constructivo entre fuerzas diferentes que se han mostrado dispuestas a sumar y a priorizar la búsqueda de soluciones frente a la negativa permanente que no conduce a nada. Y en este punto quiero agradecer tanto a Ciudadanos como al concejal no adscrito Joaquín Pérez de la Blanca su apoyo y también al edil de Vox, Juan Francisco Rojas, por su abstención. Y gracias también a todos los colectivos y asociaciones que a lo largo de los últimos meses han añadido sugerencias y aportaciones. Porque como dijo la alcaldesa, María del Mar Vázquez, durante la sesión plenaria, “negociar no es imponer, es buscar puntos de acuerdo”. Y es lo que hemos hecho en beneficio de la ciudad. El Presupuesto 2023 es un reflejo fiel de las necesidades, de las preocupaciones, de las aspiraciones e intereses del conjunto de la sociedad almeriense, elaborado desde la realidad y la prudencia. Son, en definitiva, unas cuentas creíbles para seguir avanzando en la Almería que todos queremos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Carlos Sánchez Concejal del Ayuntamiento de Almería (PP) 88 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)