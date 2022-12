Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Los súper héroes se descuelgan por la fachada del Hospital Materno Infantil viernes 23 de diciembre de 2022 , 23:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se trata de una de las más de 25 actividades incluidas en el Plan de Humanización que ha organizado el hospital almeriense durante estas semanas Dentro de las actividades que realiza en Navidad para los menores ingresados el Hospital Materno Infantil Torrecárdenas hoy ha sido el turno de la visita de los súper héroes que se descuelgan por la fachada del centro hospitalario para que los menores que no pueden salir de sus habitaciones puedan recibir una felicitación navideña muy especial. Estos súper héroes, que llevan realizando esta actividad desde hace unos años, son trabajadores de una empresa de servicios verticales y se encargan de la limpieza exterior del Materno Infantil, así como algunos trabajos de reparación en la fachada del Hospital Universitario Torrecárdenas. Este año han sido seis los súper héroes que han descendido por la fachada y han saludado tanto a los niños que estaban en sus habitaciones, como a los que han podido bajar a la calle a ver su descenso en directo. A los pequeños y a sus familias les ha encantado esta actividad como señalaba la madre de uno de los pequeños ingresados, “la verdad es que ha sido muy emocionante para ellos y también para nosotros poder ver cómo los niños disfrutan y por un rato evaden el hecho de estar ingresados aquí. Es de agradecer este tipo de gestos porque les hace su estancia más fácil”. Esta es una de las más de 25 actividades que realiza Hospital Materno Infantil Torrecárdenas y que se incluyen en el Plan de Humanización del hospital almeriense. La semana pasada los pequeños recibieron la visita de los jugadores de la Unión Deportiva Almería (masculino y femenino), los del Club Baloncesto Almería o el guiñol de la Policía Local. Para la próxima semana está prevista la visita de los Bomberos de Almería, la Policía Nacional, los jugadores de Unicaja Vóley Almería y muchas otras sorpresas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

