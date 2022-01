Opinión Un presupuesto para sumar y servir Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Más artículos de este autor Por domingo 16 de enero de 2022 , 07:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Que el Ayuntamiento haya aprobado el Presupuesto para 2022 es, sin duda, una excelente noticia para comenzar el año. Un presupuesto que supera los 2018 millones de euros, el mayor de las últimas décadas, y que está pensado para sumar y para servir, abriendo el camino para un futuro más próspero y que sin duda nos va a ayudar a seguir haciendo de Almería una gran ciudad. Estas cuentas, que son el fruto del trabajo riguroso y minucioso de los técnicos municipales del Área de Economía que dirige el concejal Juanjo Alonso, han buscado desde el primer minuto la suma de voces y la convergencia de voluntades anteponiendo el interés y el sentido común al interés particular, porque negociar no es imponer. Negociar es buscar puntos de acuerdo y enlace. Y eso es algo fundamental en la gestión de este equipo de Gobierno. Este presupuesto es la herramienta legal que nos permitirá seguir ayudando a que miles de familias, autónomos y empresas almerienses puedan hacer de 2022 el año de la recuperación ayudando a crear empleo, facilitando la salida de la crisis económica causada por la covid y manteniendo el dinero de los almerienses en su bolsillo gracias a una presión fiscal muy baja. Queremos que este presupuesto se note en las calles, en los barrios y en los servicios municipales que prestamos a diario. Un presupuesto sin colores políticos y sin más ideología que estar del lado de nuestros únicos socios, que son todos los almerienses. Gracias desde aquí a todos los grupos municipales por sus aportaciones y gracias también a todos los colectivos y asociaciones que a lo largo de los últimos meses han aportado iniciativas y recomendaciones a la hora de ajustar y priorizar los recursos comunes. En definitiva, tenemos ya activado un instrumento económico determinante para el futuro de Almería, que es una clara apuesta por una recuperación orientada hacia las personas: autónomos, empresas y familias. Unas previsiones económicas marcadas por la rebaja de la presión fiscal y mirando a un futuro que permita consolidar nuestro compromiso de hacer de Almería una ciudad cada vez más inclusiva, más verde y más sostenible con una movilidad más limpia y eficaz. Un conjunto de medidas destinadas a seguir mejorando las cosas en nuestra ciudad y un reflejo de las prioridades e intereses actuales de la sociedad de la que salimos y a la que servimos. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Alcalde de Almería (PP) 258 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)