Si eres albañil ya puedes emigrar a Alemania

viernes 14 de enero de 2022 , 14:45h

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo informa a través de la Red Eures de empleo en la Unión Europea sobre una oferta para trabajar en Alemania que comprende 20 puestos de albañil con experiencia laboral.

La Red Eures ofrece ayudas para la movilidad de las personas participantes en estos procesos selectivos, por ejemplo para acudir a entrevistas, viajar para incorporarse al puesto de trabajo o por reconocimiento de cualificaciones, cursos de idiomas, etc., como las que ofrecen los programas Your First Eures Job (para personas de entre 18 y 35 años) y Reactivate (para mayores de 35 años).

La oferta la realiza la empresa Bautec Bauen GmbH, especializada en la construcción de edificios, que requiere personal para trabajar en sus obras de la zona de Speyer (Renania-Palatinado), con incorporación inmediata.

La empresa ofrece remuneración según convenio colectivo (Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe) en función de la cualificación, entre 2.100 € y 2.800 € brutos al mes más plus de horas extras, y contrato de trabajo indefinido con un período de prueba de 6 meses a jornada completa (38-41 horas semanales). También da posibilidades de cualificación adicional interna, ropa de trabajo, transporte y apoyo en la búsqueda de alojamiento, corriendo a cargo de la empresa las primeras semanas de de éste último.

Entre los requisitos para acceder a esta oferta de empleo están contar con experiencia laboral en el sector de la construcción y/o aprendizaje como albañil o cualificación similar, así como poseer conocimientos básicos de alemán (nivel A1) o tener disposición para aprenderlo. Se valorará la posesión de carnet de conducir clase B.

Las personas interesadas en participar en este proceso de selección pueden presentar sus candidaturas hasta el próximo 23 de enero de 2022 enviando su CV en alemán o inglés a [email protected] indicando en el asunto RPS-HWT-122021.

El servicio Eures es la red de cooperación para el empleo y la libre circulación de trabajadores en el Espacio Económico Europeo, que facilita orientación y asesoramiento en la búsqueda de empleo y cuenta con puntos informativos en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, a través del consejero Eures (cita en el teléfono 950011432 o en [email protected]) y en las Oficinas del SAE de la provincia.