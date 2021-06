Un verano inolvidable: vacaciones a bordo

Alquilar un velero, un catamarán o un yate es la oportunidad perfecta de disfrutar de los paisajes más increíbles de forma tranquila y emocionante.



Hoy en día, es muy sencillo encontrar por Internet ofertas de barcos para realizar turismo náutico a buen precio por Andalucía, Cataluña o las Islas Baleares.



Tras más de un año de restricciones, confinamientos y limitaciones a la movilidad, en este momento parece, por fin, que se comienza a ver la luz al final del túnel. Una señal clara de que el control de la pandemia está cerca en nuestro país es el ritmo que lleva la vacunación o el hecho de que se vaya a permitir andar por la calle sin mascarilla a partir de finales del mes de junio. Todo esto, sumado a las medidades de higiene implantadas en todos los locales de restauración o comercio, hacen que el momento actual sea idóneo para viajar o hacer una escapada. Llega el verano y con él, las ganas de disfrutar de la playa o el campo como no pudimos hacerlo el verano pasado. Así, una de las mejores opciones para disfrutar del calor sin preocupaciones es optar por el alquiler barco.Si bien la situación actual es segura y no hay riesgo de que haya grandes cantidades de turistas o aglomeraciones, alquilar un barco puede ser una manera de asegurarnos de que estaremos tranquilos/as. El barco permite desplazarse pero sin correr el riesgo de juntarnos con otras personas desconocidas como sí ocurre en transportes como el tren, el bus o el avión. El alquiler velero ofrece todas estas nuevas ventajas y todas las que ya ofrecía antes de la llegada del covid: la posibilidad de disfrutar de la costa de una manera única o la facilidad para llegar a calas o playas paradisíacas que no son accesibles a pie.



Y si bien antes podía resultar complicado encontrar un buen velero a un precio asequible, hoy en día es muy fácil hacerlo gracias a las posibilidades que ofrece Internet. Una de las páginas de referencia para alquilar un barco a través de Internet es la web de Nautal, una empresa líder en el alquiler de barcos en España y que cuenta con flota en todo el mundo. Su página web cuenta con un buscador muy sencillo e intuitivo en el que solo tenemos que poner a dónde queremos ir y por cuanto tiempo. Así, encontraremos todas las posibilidades para el alquiler barco Almeria o en la ciudad que deseemos. Respecto al precio, podemos encontrar opciones de todo tipo en función de lo que estemos buscando, pero es posible reservar una embarcación a partir de solo 75 euros.



Una vez tengamos nuestro barco, ya solo queda empezar a disfrutar de las mejores rutas y playas de la Península y las islas. En la zona de Almería o Cabo de Gata. Desde Carboneras, Garrucha o San José podemos iniciar una travesía por todo el litoral andaluz, una de las maravillas del sur de España. Si partimos, por ejemplo, desde Carboneras, una travesía bastante sencilla, pasaremos por la isla de San Andrés o el faro de Mesa Roldán, conocido por ser el más alto de toda la Península. Además, tendremos la oportunidad de parar en calas espectaculares como la del Plomo, la Batería de San Ramón, la Torre de Los Alumbres o el Playazo de Rodalquilar. Cuando queramos hacer un descanso del mar y bajar a tierra firme, una buena idea es parar en pueblos como Agua Amarga o Isla del Moro, donde nos encontraremos con calles y establecimientos típicos de la zona.



Esta ruta es solo una de las muchas que podremos emprender a bordo de un velero, un catamarán o un yate. Todas ellas nos ofrecerán una experiencia única, la de navegar y observar de cerca las maravillas de un mar conocido por sus aguas tranquilas y sus parajes de película. Otra de las ventajas de realizar turismo náutico es que el viaje puede adaptarse completamente a tus necesidades. Es posible realizar tanto una travesía de varios días o semanas, como una excursión de un día para recorrer las calas de la zona. Dejar atrás el coche y echarse a navegar es una experiencia única que repite todo el mundo que se atreve a llevarla a cabo.



Algunos de los lugares favoritos de las personas aficionadas a la navegación de este tipo son las costas de las Islas Baleares, la Costa Brava, la Costa Blanca o Andalucía, en España; o de Grecia y Croacia, fuera de nuestro país. El motivo es la gran cantidad de islas, playas y acantilados que se encuentran en estas costas, unos parajes perfectos para descansar y bañarse en familia, con amigos/as o solos/as. Y es que un barco también ofrece un mundo de posibilidades y beneficios para aquellas personas que emprenden la aventura de viajar sin compañía alguna.