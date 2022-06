PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Diputación Una Almería de Primera se muestra a toda España a través del 18º Congreso Nacional de Peñas de Fútbol sábado 25 de junio de 2022 , 16:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde de la ciudad, el presidente de la Diputación y la delegada de la Junta en funciones asisten a la inauguración en el Maestro Padilla de un Encuentro peñista que reúne a casi 800 aficionados Una Almería de Primera ha recibido hoy a cerca de 800 aficionados procedentes de toda España. Con cánticos, camisetas de sus equipos y mucha amistad se ha celebrado el 18º Congreso Nacional de Peñas de Fútbol en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. La fecha inicial era en 2021, pero la pandemia obligó a retrasarlo un año, lo que ha servido de colofón a una campaña memorable, con la UD Almería campeona de Segunda División y, por lo tanto, con el pasaporte para asceder directamente a la mejor liga del mundo. El Encuentro se está celebrando con más alegría que nunca y con una palabra clave, repetida en todas las intervenciones: “compartir”. Y es que, como ha afirmado el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, “ésta es la afición del fútbol español, rivales durante 90 minutos y amigos el resto del tiempo”. Una frase que ha corroborado el presidente de la Diputación, Javier A. García, “lo sano del deporte son los valores de la deportividad dentro de la rivalidad”, y la delegada del Gobierno de Andalucía en Almería en funciones, Aránzazu Martín, para quien “el Congreso permitirá abrir espacios para el encuentro y diálogo”. La foto del Auditorio repleto de aficionados unidos de 32 peñas de toda España, con las camisetas de sus equipos, ha sido destacada en este Congreso organizado por la Federación de Peñas de la UD Almería, con su presidenta, Mónica Ruiz, a la cabeza, y que ha contado con una conferencia del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, quien ha explicado los retos para el futuro de cara a que “los clubes sean sostenibles económicamente a lo largo del tiempo”. También ha participado a través de un vídeo un gran embajador de la provincia, David Bisbal, quien ha aprovechado el momento para invitar a los asistentes a disfrutar al máximo de la Costa de Almería. El primero en intervenir ha sido el primer edil, recordando los daños colaterales de la pandemia, en el caso de las aficiones, sin poder pisar los estadios, y nada mejor que este Congreso para “darle carpetazo y seguir disfrutando de este maravilloso deporte”. Por eso, el Ramón Fernández-Pacheco ha asegurado que “acogemos el congreso llenos de orgullo y con la seguridad de que va a ser un encuentro muy positivo en donde vais a poder compartir experiencias, iniciativas y acordar medidas para seguir haciendo del fútbol un espacio de encuentro, de transmisión de valores y de fomento del deporte”. El alcalde ha felicitado a los organizadores, “y de manera muy especial a la presidenta de la Federación de Peñas de la UD Almería, mi amiga Mónica, que es una mujer trabajadora y constante, que no sólo siente el deporte, sino que sobre todo, sabe hacer equipo”, para añadir, a continuación, que el Encuentro “vuelve a demostrar la trascendencia social del fútbol más allá del rectángulo de juego. No existe ningún evento, ni deportivo, ni social ni cultural, que sea capaz de reunir a miles de personas cada cada quince días. Este dato refleja la conexión que existe entre los ciudadanos y el equipo de fútbol de su ciudad”. Pero el fútbol también es una poderosa industria económica. Sólo hay que pensar que este Congreso acoge a casi 800 aficionados, lo que supone un impulso económico para la hostelería, comercio y hoteles. Unos beneficios para las empresas de la ciudad que se mantendrá durante la temporada y ojalá muchas más”. Ramón Fernández-Pacheco ha concluido compartiendo la alegría de la ciudad por regresar a Primera y las ganas de comenzar la Liga, nada menos que contra el Real Madrid, “al que esperamos con la ilusión de disfrutar y ganar”. Congreso histórico Por su parte, el presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, ha dado la bienvenida a todos los participantes y ha felicitado a Mónica Ruiz y toda la organización por traer "este gran evento" a la provincia. El presidente ha destacado que el Congreso fortalece el papel de los aficionados almerienses en el conjunto de las peñas de toda España y da una gran visibilidad al destino 'Costa de Almería'. Asimismo, García, que ha calificado el congreso como "histórico", ha recordado que "sin afición no hay fútbol. Lo sano del deporte son los valores de la deportividad dentro de la rivalidad. La afición siempre está ahí, abrazando a su equipo cuando más lo necesita y a su lado en los peores momentos. En nombre de toda la provincia de Almería os doy las gracias por escoger esta tierra para vuestro congreso. Almería os va a sorprender". Por último, ha resaltado uno de los símbolos de Almería para afirmar que “el arcoiris que sostiene el Indalo representa todos los colores de las aficiones que estáis aquí". También ha intervenido la delegada del Gobierno andaluz en funciones, Aránzazu Martin, quien ha destacado que desde la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Cultura, “hemos querido colaborar con el Congreso con una visita al Conjunto Monumental de La Alcazaba, joya de nuestro patrimonio, y en la que estamos trabajando arduamente por implementar su puesta en valor gracias al trabajo y entrega del Gobierno andaluz liderado por el nuestro presidente, Juanma Moreno. Los peñistas desarrolláis un papel muy importante dentro de los distintos clubes deportivos porque con vuestros viajes acompañando a los equipos promocionáis vuestra tierra, a la vez que hacéis turismo en el resto de sedes de los equipos. Confío que el éxito de este congreso deje a todos los asistentes ganas de regresar a Almería, una provincia pujante y emprendedora que os ha recibido con los brazos abiertos”. Hermandad La finalidad de este Congreso está centrada en fomentar el espíritu de hermandad en las gradas de los estadios, fortalecer la unión entre aficiones, a pesar de la sana rivalidad en el césped, y ofrecer espacios de encuentro y diálogo donde se promuevan los valores humanos y deportivos, “en un ejemplo de “fair play” en las relaciones entre peñas y en un paso más hacia la tolerancia cero a la violencia en el deporte, un espacio donde la Federaciones de Peñas puedan compartir sus preocupaciones comunes y generar sinergias entre los clubes y sus aficiones para el fortalecimiento del fútbol”, ha concluido Aránzazu Martín. La presidenta de la Federación de Peñas de la UD Almería, Mónica Ruiz, se mostraba especialmente emocionada, y el presidente de Aficiones Unidas, José Manuel Mateos, ha valorado que “las peñas hayamos vuelto a nuestro quehacer diario y disfrutar del fútbol en los estadios”. La mañana ha contado con la conferencia estrella de Javier Tebas, que ha hablado sobre los retos del fútbol, “con el objetivo de que los clubes sean sostenibles económicamente a lo largo del tiempo”, y ha explicado los proyectos centrados especialmente en materia audiovisual e incorporación de la tecnología. El congreso comenzó ayer con recepción del Ayuntamiento de Almería y visita a la Alcazaba, y continuará hoy, tras las conferencias, y mañana, domingo, con un completo programa de visitas a diferentes espacios turísticos de la ciudad, como los Refugios, el Museo de la Guitarra, el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, El Toyo y un poblado del Oeste, además, por supuesto, al Estadio de los Juegos Mediterráneos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. siguiente noticia noticia anterior Contacto Contacto

Hemeroteca Política de privacidad y cookies Aviso Legal Secciones Sucesos

Almería

Diputación

Capital

Economía

Provincia

Deportes

Opinión

ANDALUCÍA

ESPAÑA

Sociedad

Televisión

Entrevistas

Otras noticias

Agenda

Servicios

Salud

Nosotros

Pasatiempos