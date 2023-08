Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Una anciana intentó matar a su marido a bastonazos martes 29 de agosto de 2023 , 19:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Piden dos años y medio de cárcel para una mujer, quien al parecer tiene sus facultades mentales trastornadas Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía Provincial de Almería, una mujer de 72 años golpeó presuntamente a su marido varias veces en la cabeza con un bastón y lo dejó herido de extrema gravedad, por lo que solicita dos años y seis meses de prisión, y considera actuó con sus capacidades “gravemente afectadas” por lo que debe recibir “asistencia integral” en una “residencia de mayores”. El fiscal señala que las heridas “hubieran causado la muerte” a la víctima “sino hubiera recibido atención médica” y subraya que requirió seis intervenciones quirúrgicas y 178 días de hospitalización para su curación. Asimismo, detalla las secuelas que sufre el hombre, entre las que incluye la “agravación del estado psíquico grave”, la pérdida de visión de un ojo, alteraciones postraumáticas del iris, úlceras “persistentes” y un perjuicio estético medio en su rango alto. El Ministerio Público califica los hechos como un delito de homicidio en grado de tentativa, si bien aplica la eximente incompleta de anomalía psíquica, y la circunstancia agravante de parentesco para solicitar la pena de dos años y medio de cárcel. Además, cuantifica la indemnización a percibir por el hombre en más de 600.000 euros, teniendo en cuenta los gastos previsibles de asistencia sanitaria futura e integral en una residencia por su dependencia total, los de las revisiones de neurología, y los gastos farmacológicos, así como la silla de ruedas y la cama articulada, y la necesidad de ayuda “permanente” de una tercera persona. Los hechos ocurrieron en noviembre de 2020 en el domicilio familiar del matrimonio, situado en la calle Padilla de Carboneras. consultado por Europa Press, la mujer, “guiada por el ánimo de acabar con su vida”, golpeó en varias ocasiones “con un cayado en la cabeza” al hombre, quien entonces tenía 78 años, causándole un traumatismo craneoencefálico severo y graves lesiones en el rostro y un brazo. Según el informe de la Guardia Civil, fue a las 10,10 horas del 2 de noviembre cuando se recibió una llamada en la que se alertaba de que un hombre había sido golpeado en su vivienda por lo que se alertó a la empresa pública de emergencias sanitarias (EPES), a Policía Local y a Guardia Civil. La presunta autora se personó voluntariamente y sin oponer resistencia en la jefatura de la Policía Local donde aseguró que había acabado con la vida de su marido, aunque al personarse los servicios médicos aún se encontraba con vida. La vista oral se ha señalado para el día 18 de septiembre en la Audiencia Provincial de Almería. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Rebajan en un año la condenan a un hombre que abusó de la hija de su pareja y lo grabó