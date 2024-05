Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Una historia de avances y progreso Juan Antonio Lorenzo Más artículos de este autor Por lunes 06 de mayo de 2024 , 10:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hace 145 años que un grupo de trabajadores fundó el PSOE con la única idea de mejorar la vida de las personas a través de la libertad, el progreso y la justicia social. En plena prohibición de reunión y asociación política de los obreros, su valentía y determinación les llevó a crear en 1879 un partido que hoy, casi un siglo y medio después, sigue liderando todos los avances y el progreso de nuestro país. Los grandes proyectos que se han desarrollado en nuestra provincia también han llevado siempre la firma del PSOE, algo que vuelve a ocurrir de nuevo gracias a las inversiones que se están realizando en dos asuntos prioritarios para los socialistas: el agua y las comunicaciones. El plan de infraestructuras hidráulicas que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez suma más de 520 millones de euros para modernizar regadíos, construir una desaladora más y mejorar las existentes, a las que también se dotará con energía limpia para reducir el coste de la producción de agua. Estas actuaciones nos permitirán esquivar la sequía de mejor manera que otros territorios gracias a la apuesta que en su día hizo el PSOE por la desalación con el rechazo, como no, del PP. De la misma manera, Almería ha vuelto a despegar definitivamente con las obras del Corredor Mediterráneo, que cuentan con una inversión de 3.500 millones de euros. Todo lo contrario a lo que sucedió con los gobiernos del PP, que las frenaron en seco. De hecho, si el partido de Feijóo y Moreno Bonilla no las hubiese paralizado durante dos legislaturas, Almería estaría conectada por esas vías rápidas desde hace mucho tiempo. La historia del PSOE es una historia plagada de grandes obras, pero sobre todo de grandes avances sociales. Sirvan como ejemplo la Ley General de Sanidad de 1986 y la de las pensiones no contributivas de 1990. La Ley del matrimonio igualitario de 2005, la de Dependencia de 2006 y la de Igualdad de 2007; la que permite revalorizar las pensiones conforme al IPC de 2021, la Ley de Memoria Democrática de 2022 o la Ley de Vivienda de 2023. Nada de esto habría sido posible sin el PSOE. Sin embargo, nuestra democracia, como las de algunos países de nuestro entorno, se enfrenta ahora a un peligro real: el avance de la ultraderecha, que quiere imponer una agenda de retrocesos en derechos que ya ha comenzado a poner en marcha en comunidades donde gobierna con el Partido Popular. Frente a la confrontación como única arma -a la que acompaña la maquinaria de bulos- el PSOE va a trabajar de manera decisiva para fortalecer la democracia con el claro objetivo de seguir liderando la transformación de nuestro país y mejorando la vida de las personas. Juan Antonio Lorenzo Secreterio General del PSOE de Almería Alcalde de Serón y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación 101 artículos Todos los firmantes