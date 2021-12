Sucesos Una mujer muere atropellada por un turismo en la A-7 a su paso por La Mojonera martes 14 de diciembre de 2021 , 08:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Una mujer de 78 años ha resultado fallecida en el acto este lunes tras ser atropellada por un turismo, por causas y en circunstancias que no han trascendido, en el kilómetro 419,500 de la autovía A-7, a su paso por el término municipal de La Mojonera (Almería). El 061, según han informado a Europa Press fuentes del servicio sanitario, ha recibido a las 18,58 horas llamada de un usuario alertando del atropello, por lo que un equipo de emergencias se desplazó hasta el lugar de los hechos junto con efectivos de Policía Local y Guardia Civil. No obstante, a su llegada al punto concreto del suceso solo pudieron constatar la defunción de la víctima. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.