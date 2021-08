Sucesos Ampliar Una mujer y tres hombres heridos tras colisionar dos turismos en La Mojonera martes 03 de agosto de 2021 , 10:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los servicios sanitarios trasladaron a los afectados al Hospital de Poniente Un total de cuatro personas, una mujer y tres hombres, han resultado heridos tras colisionar ayer noche dos turismos en La Mojonera (Almería), según informa el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



El accidente tuvo lugar sobre las 21:20 horas, un ciudadano alertó entonces al teléfono 112 para indicar que dos turismos habían colisionado en la población de San Nicolás Bajo y había personas heridas. La sala de coordinación activó a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los servicios sanitarios de la Junta de Andalucía.



Fuentes sanitarias han confirmado al 112 que el accidente se saldó con cuatro heridos trasladados al Hospital de Poniente: una mujer de 54 años y tres hombres de 30, 34 y 57 años.

