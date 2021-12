Opinión Una Navidad dinámica y comercial Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Más artículos de este autor Por domingo 12 de diciembre de 2021 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El principal objetivo de esta Navidad 2021 para el Ayuntamiento es que este tiempo se convierta en un elemento reactivador de la economía local de Almería, que se creen muchos puestos de trabajo, que nuestros establecimientos hosteleros tengan una gran actividad y que los almerienses tengan en el comercio local y de proximidad el mejor aliado para que los regalos de este año sean especiales para todos. Desde las diferentes áreas municipales se ha trabajado para que los almerienses tengamos una Navidad con muchas novedades en la que no podemos olvidar la desagradable realidad del coronavirus y todo lo que ello supone, por lo que las dos palabras claves de la Navidad de 2021 son ‘responsabilidad’ y ‘prudencia’. Por lo tanto, podemos y debemos divertirnos y disfrutar y llenar de vida y actividad las calles de Almería, los bares, las tiendas y los restaurantes, pero lo que no tenemos que volver a llenar son los hospitales. Queremos, por tanto, una Navidad de mucha actividad, de mucha calle y también de mucha compra. Para ello, desde el Ayuntamiento de Almería y las asociaciones de comercio hemos puesto en marcha iniciativas para que los almerienses puedan reactivar la economía local comprando más barato gracias a unos nuevos bonos de ayuda. Me refiero a los ‘Bonos Impulsa Almería’ que, en formato digital, posibilitan la compra de bonos -hasta un máximo de 150 euros/persona- para obtener descuentos en los numerosos comercios adheridos. En esta ocasión se ha optado por el formato digital por tratarse de un modelo de consumo más sostenible, en aras de causar un menor impacto ambiental, además de incrementar la calidad del servicio y un aumento en la agilidad de las operaciones, con un montante que asciende a un total de 300.000,00 € correspondientes al vigente Presupuesto Municipal de 2021. Los consumidores pueden adquirir bonos de 40, 20 y 10 euros, por un total máximo nominal de 150 euros, aunque sólo pagarían 105. La diferencia la abonará el Ayuntamiento al comercio en el que el consumidor compre y en el que, directamente, canjeará sus bonos ‘Impulsa Almería’. Tienes toda la información sobre cómo conseguir tus bonos en el portal web del Ayuntamiento de Almería, www.almeriaciudad.es Y es una estrategia claramente positiva, porque salen ganando los clientes, los comerciantes y, en definitiva, todos los almerienses, porque reactivar el comercio y dinamizar la economía local es siempre una buena noticia para todos. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Alcalde de Almería (PP) 256 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)